Светлана Лобода попала в ДТП во время съемок нового клипа

По сюжету клипа певица возвращается домой, где на парковке ее ожидают папарацци. Во время съемок этой мизансцены водитель не справился с управлением арендованного Rolls-Royce и въехал в железные ворота. В это время Светлана находилась в машине, но, к счастью, отделалась легким испугом. Владелец автомобиля оказался давним поклонником творчества Лободы, поэтому отказался брать у представителей певицы деньги (40 тысяч долларов) за нанесенный ущерб машине.