Светлана Лобода покупает песни за 500 долларов

«Всегда стараемся урвать все по максимуму», – объяснила большое количество концертов Лобода.

Востребованность Светланы впечатляет, но в процесе разговора становится понятно, что выступление в ресторанах украинская певица тоже относит к концертам.

На вопрос журналиста о том, комфортно ли ей выступать в России, Лобода ответила, что работает там с большим удовольствием.

Также певица рассказала о процессе создания своего музыкального репертуара: в основном она покупает треки, но потом очень долго их обрабатывает (меняет слова, музыку и аранжировку). На это уходит значительная часть заработанных средств. Хотя иногда удается купить демоверсию будущего хита за каких-то 500 долларов.

«В жизни я – обычный человек, который иногда может пожарить курицу и съесть картошку», – поделилась своими атрибутами обыденности певица.