ТЕЛЕКРИТИКА

Светлана Лобода покупает песни за 500 долларов

Дуся
Украинская певица Светлана Лобода рассказала в коротком интервью белорусскому порталу Onliner, что дает в России 34 концерта в месяц. По словам артистки, такой график слишком выматывает и после концертов возникает лишь одно желание – поспать.

«Всегда стараемся урвать все по максимуму», – объяснила большое количество концертов Лобода.

Востребованность Светланы впечатляет, но в процесе разговора становится понятно, что выступление в ресторанах украинская певица тоже относит к концертам.

На вопрос журналиста о том, комфортно ли ей выступать в России, Лобода ответила, что работает там с большим удовольствием.

Также певица рассказала о процессе создания своего музыкального репертуара: в основном она покупает треки, но потом очень долго их обрабатывает (меняет слова, музыку и аранжировку). На это уходит значительная часть заработанных средств. Хотя иногда удается купить демоверсию будущего хита за каких-то 500 долларов.

«В жизни я – обычный человек, который иногда может пожарить курицу и съесть картошку», – поделилась своими атрибутами обыденности певица.

Главное в разделе

Дуся

Екатерина Бабкина с Юрием Марченко, Влад Иваненко с Сергеем Дидковским, а Артем Травкин с бокалом: как медийщики провели уик-энд

Дуся

Британская телезвезда решила напомнить о себе, снявшись в откровенной фотосессии

Популярное на Телекритике



Общество

Умерла журналистка ТСН Мария Адамская

Культура

3 главных сериала декабря

Общество

Минкульт может отозвать из проката сериал «Сваты». Кто следующим дополнит список?

Дуся

Екатерина Бабкина с Юрием Марченко, Влад Иваненко с Сергеем Дидковским, а Артем Травкин с бокалом: как медийщики провели уик-энд