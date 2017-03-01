Светлана Лобода дает сольный концерт в Лондоне

«Горжусь тем, как стремительно мой артист расширяет географию, – пишет продюсер певицы Нателла Крапивина. – Сегодня сольный концерт в Лондоне, в городе, где я провела немало счастливых дней, пока училась в школе. Жаль, не смогу воочию убедиться в том, как круто Лобода смотрится в британских интерьерах, но подготовка к шоу отнимает все время и сейчас совсем не до заграниц. И небо Лондона нам только снится».