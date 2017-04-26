Свадьба Джамалы: танцы, звездные гости и счастливая невеста

Победительница Евровидения-2016 и тренер шоу «Голос країни 7» Джамала вышла замуж за своего возлюбленного Бекира Сулейманова. Напомню, свадьба пары состоялась 26 апреля в Исламском культурном центре в Киеве. Невеста была в роскошном белоснежном платье, а ее избранник – в национальном костюме. Вечером молодожены устроили праздник в одном из загородных ресторанов. Поздравить Джамалу и Бекира пришли Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров, Василиса Фролова, Иван Фролов, Ната Жижченко и Евгений Филатов, Каролина Ашион и многие другие.

Меня же с Мусей на свадьбу не позвали, но, тщательно просмотрев соцстранички гостей и участников, я решила с вами поделиться фотографиями и видео с этого события.