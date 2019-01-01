Сушко написала прощальный пост

«Как мне кажется, у меня и моей команды многое получилось. Наши обложки, съемки, новый дизайн – все это заметили далеко за пределами страны. Мы были необычным Vogue; с самым молодым главредом за всю долгую историю журнала невозможно быть обычными. Впрочем, молодость (читай: неопытность) сыграла со мной злую шутку. Вы знаете, о чем я, не буду пересказывать. Скажу лишь, что я считаю жанр «слова редактора» странным и не очень нужным. Точнее, совсем ненужным. Мое слово – это целый журнал, а не страница, которую никто не читает».

Нельзя отрицать тот факт, что за время работы Ольги на позиции главного редактора глянец значительно «вырос». И если бы Сушко не считала слово редактора «странным и не очень нужным жанром», все могло бы обернуться по-другому.

Как сложно быть Ольгой Сушко!