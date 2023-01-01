Супруга Жени Галича родит как раз к Евровидению

То есть ребенок может родиться прямо к Евровидению? Ведь финал, где будет выступать O.Torvald, пройдет 13 мая.

В этот момент я буду жить на левом берегу Днепра, на тренировочной базе (там будут проходить интенсивные репетиции к конкурсу. – Прим. ред.). Помните, как Саша Белый из сериала «Бригада» говорил: «Жена рожает, а я на нарах!» Но надеюсь, что все же успею. В любом случае у меня есть верный мотоцикл, на котором смогу без пробок домчаться с левого берега на правый, к себе домой.