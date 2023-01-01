Супруга Жени Галича родит как раз к Евровидению

На съемках новой программы студии «Квартал 95» впервые выступила рок-группа O.Torvald, которая сейчас готовится представить нашу страну на Евровидении.
За кулисами мне удалось задать несколько вопросов лидеру коллектива Жене Галичу. Недавно его жена Валерия выставила в соцсеть фотографию, на которой она с очень внушительным животиком. Женя подтвердил мои догадки: Лера сейчас на седьмом месяце беременности.
То есть ребенок может родиться прямо к Евровидению? Ведь финал, где будет выступать O.Torvald, пройдет 13 мая.
В этот момент я буду жить на левом берегу Днепра, на тренировочной базе (там будут проходить интенсивные репетиции к конкурсу. – Прим. ред.). Помните, как Саша Белый из сериала «Бригада» говорил: «Жена рожает, а я на нарах!» Но надеюсь, что все же успею. В любом случае у меня есть верный мотоцикл, на котором смогу без пробок домчаться с левого берега на правый, к себе домой.
Кстати, Галича не особо интересует, какое место группа займет на Евровидении. Главное, говорит, достойно выступить.
Какая разница, на каком месте мы будем? Важно – как именно мы представим свою страну. Я надеюсь, это будет мужественно, по-честному, без лукавства. Между прочим, видео других участников конкурса я еще даже не смотрел.
Затем фронтмен O.Torvald извинился и поспешил к Джамале в гримерку (съемки «Вечернего квартала» проходили в Национальном дворце искусств «Украина»).
Мы постоянно общаемся с Джамалой, она дает много советов по подготовке к Евровидению, – рассказал Галич. – И вот сейчас, судя по всему, я пойду «получать по ушам» за то, как исполнил только что песню Time.
Желаем удачи!
В самое ближайшее время ждите эксклюзивный фоторепортаж со съемок студии «Квартал 95».