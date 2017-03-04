Супруга Жени Галича продемонстрировала округлившийся животик

«С таким количеством зеркал вокруг грех не сделать такое фото, – пишет Лера. – Короче, тренировки – это класс, даже для такого антиспорт-человека, как я. Я занималась только йогой, особенно во время беременности мне казалось, что это самое подходящее занятие, а оказывается, есть огромное количество упражнений, которые так же помогают спине, пояснице, да всем мышцам, которые необходимо держать в тонусе! Дыхание! И самое классное, что правильные тренировки позволяют подготовиться к родам, да и в целом чувствовать себя лучше».

Фото: facebook.com/jeniagalich