Супруг Камалии не знает об ее участии в шоу «Танці з зірками»

Также Камалия рассказала, за кого болела в предыдущих выпусках шоу.

«Мне не удавалось полностью посмотреть весь проект, но все равно я находила время и смотрела в записи, когда, бывало, на прямой эфир попадала, – призналась певица. – Я скажу, что от начала болела за три пары – это Зеленский и Шоптенко, Могилевская и Влад Яма и еще за свою подружку Ольгу Сумскую».

Также артистка рассказала, что очень любит танцевать, ее любимые стили – бачата и латино, а вот бальными танцами она не занималась.

«Я собираюсь танцевать ради удовольствия, – заявила Камалия. – Даже не ради победы. Потому что понимаю: мой график. Если у всех будет полноценная неделя для подготовки, то меня уже пригласили петь в Монако, Польшу, мне придется летать туда-сюда и готовиться не неделю, а три дня. Я понимаю это, но знаю, что я боец».

Во время интервью певица призналась, что ее муж, известный бизнесмен и миллионер Мохаммад Захур, об участии жены в «Танцях з зірками» впервые узнает из прямого эфира «Сніданку з 1+1».

«Мой любимый сейчас в командировке, и я думаю, что это для него будет шоком, – говорит артистка. – Уверена, что он скажет, что я сошла с ума. Будет что будет. На то я и женщина, чтобы уметь смягчить такие моменты».

Фото: tsn.ua