ТЕЛЕКРИТИКА

Суперзлодея фильма «Человек-паук: Вдали от дома» назвали в честь персонажа Достоевского

Дуся

Нуман Аджар, снимавшийся в сериалах «Родина» и «Побег», получил роль злодея в картине «Человек-паук: Вдали от дома».


Создатели фильма официально пока не назвали персонажа, которого сыграет турецкий актер, однако точно известно, что его зовут Дмитрий. Но если углубиться в комиксы, то можно предположить, что это не кто иной, как Дмитрий Смердяков, суперзлодей по прозвищу Хамелеон.

Хамелеон

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Хамелеон дебютировал в самом первом выпуске комиксов о Человеке-пауке 1963 года. Помимо грабителя, убившего дядю Бена, он считается самым первым врагом супергероя. Персонажа придумали Стэн Ли и Стив Дитко, имя взяли из романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы».

Хамелеон – мастер шпионажа, который способен идеально копировать голос и манеры человека. Сначала он использовал только маски и грим, но впоследствии получил голографический преобразователь, который позволял копировать внешность сотен людей. Позже кожа Дмитрия была хирургически и мутационно изменена так, что он получил возможность меняться по желанию.

Последний фильм о супергерое «Человек-паук: Возвращение домой» собрал в мировом прокате более 880 миллионов долларов при бюджете в 175 миллионов. Критики благосклонно приняли ленту, назвав ее «лучшим фильмом о Человеке-пауке».

Мировая премьера картины «Человек-паук: Вдали от дома» запланирована на 5 июля 2019 года.

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