SunSay оказался в центре скандала из-за участия в клипе Басты

Сегодня соцсети не устают сетовать и распространять «зраду». Конечно же, главной причиной стало скандальное интервью с Иваном Дорном, но и его коллега SunSay (он же Андрей Запорожец), участник группы 5'nizza, тоже подлил масла в огонь. Дело в том, что в сети появился клип Басты, в котором принял участие Запорожец. Возмутительным стало то, что кроме SunSay и Басты над записью песни работали еще Диана Арбенина, Игорь Скляр и Скриптонит.