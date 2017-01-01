SunSay оказался в центре скандала из-за участия в клипе Басты

Сегодня соцсети не устают сетовать и распространять «зраду». Конечно же, главной причиной стало скандальное интервью с Иваном Дорном, но и его коллега SunSay (он же Андрей Запорожец), участник группы 5'nizza, тоже подлил масла в огонь. Дело в том, что в сети появился клип Басты, в котором принял участие Запорожец. Возмутительным стало то, что кроме SunSay и Басты над записью песни работали еще Диана Арбенина, Игорь Скляр и Скриптонит.
Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что Скляр является сторонником так называемого лидера террористов Захарченко.
SunSay из 5'nizza записал совместную песню с бобунцом,написавшим песню про днр,и со скляром,сторонником захарченко,играющим концерты в днр. pic.twitter.com/YdW6yK91cZ— Vik Ogi (@vikasogi) 11 апреля 2017 г.
В комментарии «Дусе» представитель пресс-службы Андрея Запорожца сказала: «SunSay очень приятно, что его позвал Баста записать совместную песню и сняться в клипе. Ведь сама композиция о добре и о семье как о главной ценности. По настроению и смыслу она очень подходит Запорожцу, а все остальное это надуманно. К политике SunSay никакого отношения не имеет».
Фото: facebook.com