ТЕЛЕКРИТИКА

SunSay оказался в центре скандала из-за участия в клипе Басты

Дуся
Сегодня соцсети не устают сетовать и распространять «зраду». Конечно же, главной причиной стало скандальное интервью с Иваном Дорном, но и его коллега SunSay (он же Андрей Запорожец), участник группы 5'nizza, тоже подлил масла в огонь. Дело в том, что в сети появился клип Басты, в котором принял участие Запорожец. Возмутительным стало то, что кроме SunSay и Басты над записью песни работали еще Диана Арбенина, Игорь Скляр и Скриптонит.
Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что Скляр является сторонником так называемого лидера террористов Захарченко.

В комментарии «Дусе» представитель пресс-службы Андрея Запорожца сказала: «SunSay очень приятно, что его позвал Баста записать совместную песню и сняться в клипе. Ведь сама композиция о добре и о семье как о главной ценности. По настроению и смыслу она очень подходит Запорожцу, а все остальное это надуманно. К политике SunSay никакого отношения не имеет».

Фото: facebook.com



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