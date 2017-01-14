Судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво отметил юбилей

Ура! На этих выходных судья проекта «МастерШеф», шеф-повар и преподаватель кулинарного мастерства Эктор Хименес-Браво отметил день рождения – ему исполнилось 45 лет! Пусть и с опозданием, но я все же хочу присоединиться к его команде, которая так мило поздравила своего шефа, и пожелать ему успеха во всем.