Судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво отметил юбилей

Ура! На этих выходных судья проекта «МастерШеф», шеф-повар и преподаватель кулинарного мастерства Эктор Хименес-Браво отметил день рождения – ему исполнилось 45 лет! Пусть и с опозданием, но я все же хочу присоединиться к его команде, которая так мило поздравила своего шефа, и пожелать ему успеха во всем.
«Сегодня в Кулинарной Академии особенный праздник – День рождения самого лучшего в мире шеф-повара, учителя, вдохновителя – Эктора Хименес-Браво! – пишут подопечные Эктора. – Желаем всегда быть на волне успеха и удачи, чтобы каждый день дарил только приятные и яркие эмоции. Любви, вдохновения и счастья!»
Фото: facebook.com/HectorJimenezBravo