Суд обязал Бритни Спирс выплатить алименты бывшему мужу

Уже несколько лет Бритни Спирс и ее бывший муж Кевин Федерлайн судятся из-за алиментов на собственных сыновей – 12-летнего Шона и 11-летнего Престона. В прошлом году Кевин получал 20 тысяч долларов каждый месяц. Однако ему этого было мало, и в феврале он обратился в суд с требованием увеличить алименты в два раза якобы из-за возросших потребностей уже повзрослевших детей.

Тогда суд отказал мужчине в просьбе, но Кевин не сдался и подал ходатайство на увеличение алиментов втрое, то есть по 60 тысяч долларов ежемесячно.

Сегодня же суд обязал певицу выплатить бывшему мужу 110 тысяч долларов. Согласно судебным документам, эти деньги пойдут на «юридические затраты и налоги, а также на оплату вознаграждения для адвокатов». По подсчетам Федерлайна, Бритни зарабатывает почти 35 миллионов в год, тогда как он – жалкие 35 тысяч, поэтому он не может самостоятельно обеспечивать наследникам «должный уровень жизни».

Напомним, в 2008 году, после нервного срыва и проблем с наркотиками, Бритни Спирс была признана недееспособной, а ее опекуном на неопределенный срок назначали отца, который до сих пор распоряжается финансами звезды. По решению суда дети певицы жили со своим отцом. Помимо двоих сыновей от Спирс у Федерлайна есть еще четверо детей.