Студию Никиты Михалкова снова обстреляли

В центре Москвы обстреляли студию Никиты Михалкова «ТриТэ». Как сообщает РИА «Новости», тип оружия, из которого стреляли по окну студии, пока не установлен. Личность злоумышленника тоже не установлена.
В студии «ТриТэ» подтвердили, что по окнам здания стреляли предположительно из пневматического ружья и связывают этот обстрел с авторской программой Никиты Михалкова «Бесогон ТВ».
До этого окна студии расстреливали дважды – в мае 2015 года и в октябре прошлого года. Оба раза были возбуждены уголовные дела о хулиганстве. Как сообщает все тот же источник, студию «обстреливают из пневматического оружия регулярно уже два года».
Фото: kp.ru
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