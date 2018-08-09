Студия Disney оказалась в центре скандала из-за персонажа-гея в новом фильме

Для студии это должен быть первый персонаж нетрадиционной ориентации, но имеется одна неувязочка.
Новый приключенческий семейный фильм Disney с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант в главных ролях - "Круиз по джунглям", имеет все шансы привлечь внимание задолго до выхода. Дело в том, что в нем, по слухам, появится открытый персонаж-гей. Для Disney это новый опыт, так как никогда ранее в своих фильмах студия не касалась вопросоd гомосексуализма.
Однако, Disney совершили фатальную, по меркам 2018 года, ошибку – пригласили на роль гея актера традиционной ориентации 30-летнего британского комика и актера Джека Уайтхолла, причем еще женатого. На женщине. И понеслась.
По сценарию, известно, что персонаж Джека "очень манерный и смешной", что разгневало ряд комментаторов. По их словам, такой сценарий только усиливает стереотипы. В этой связи в сети также вспоминают про недавний скандал со Скарлетт Йоханссон, которая отказалась от роли трансгендера после шквала критики.
К обычным пользователям, критикующим Disney, присоединился актер Марио Кантоне, не скрывающий своей нетрадиционной ориентации. Кантоне оставил гневную запись в своем Twitter, дав понять, что правильней было бы взять на роль первого в истории Disney персонажа нетрадиционной ориентации такого же актера.
Существует также и немало тех, кому все равно, какая у актера ориентация, ведь такое ограничение в выборе ролей ударяет по потенциалу актеров и главное, чтобы он играл поубедительнее. Для многих дело вовсе не в сексуальности конкретного человека, тем более, что геи-актеры регулярно играют гетеросексуалов и наоборот.
Теперь единственным вариантом для студии, судя по всему, является быстрая смена актера и тот факт, что претендент на роль был анонсирован неофициально.
Картина "Круиз по джунглям" - приключенческая экранизация режиссера Жауме Кольет-Серра ("Воздушный маршал", "Отмель") одноименного диснеевского парка аттракционов. Дуэйн Джонсон играет парня по имени Фрэнк, капитана корабля, который соглашается взять на борт Лили (Эмили Блант) и ее брата (Джек Уайтхолл), чтобы отыскать чудо-дерево с целебными свойствами. В путешествии героям придется столкнуться с дикими опасными и не очень животными, а также с гнусными типами, которые тоже хотят разыскать волшебное дерево.
Съемки картины начались в мае этого года и продлятся до конца лета. Дата выхода ленты еще не известна, но Disney уже успела показать первое видео со съемочной площадки.
“*watch ’til the end and see one of the most awe inspiring & massive sets ever built from scratch.
Walt Disney, this one’s for you buddy!(via @TheRock) pic.twitter.com/1eEf7fYRiW— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) August 9, 2018