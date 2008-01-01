Стражи Джеймса Ганна: звезды супергеройской франшизы заступились за любимого режиссера

«Мы здесь не для того, чтобы защищать шутки Ганна, высказанные много лет назад, а для того, чтобы поделиться опытом – многими годами, проведенными вместе на съемочной площадке «Cтражей Галактики» и «Стражей Галактики. Часть 2», – говорится в обращении. – То, каким Ганн показал себя во время увольнения, совпадает с его ежедневным поведением на съемочной площадке. Мы верим, что его извинения – как нынешние, так и принесенные много лет назад – идут от самого сердца. Сердца, которое мы знаем, которому мы верим и которое мы любим. Взяв каждого из нас в историю об отбросах, находящих искупление, он навсегда изменил наши жизни. Мы верим, что тема искупления сейчас важна как никогда».

В обращении говорится, что каждый из актеров хотел бы вновь поработать с режиссером в будущем.

Напомним, Джеймс Ганн стал режиссером двух первых частей франшизы, которые входят в киновселенную Marvel. В общей сложности оба фильма собрали более 1,6 миллиарда долларов и стали одними из самых успешных картин за время существования вымышленной вселенной по комиксам.