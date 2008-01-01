Стражи Джеймса Ганна: звезды супергеройской франшизы заступились за любимого режиссера

Актеры «Стражей Галактики» опубликовали в своих соцсетях открытое письмо в поддержку кинематографиста, с которым компания Disney прекратила сотрудничество из-за скандала со старыми сообщениями в Twitter.
Киностудия Walt Disney разорвала контракт с Джеймсом Ганном, который должен был работать над третьей частью супергеройской франшизы. Об этом стало известно 21 июля. Увольнение произошло из-за скандала с провокационными постами в Twitter, опубликованных примерно с 2008 по 2011 год, в которых кинематографист шутил на темы педофилии, изнасилований и СПИДа.
Весь актерский состав «Стражей Галактики» призвал вернуть постановщика на пост режиссера третьей части франшизы. Письмо, адресованное «фанатам и друзьям», подписали Пратт (Звездный Лорд), Зои Салдана (Гамора), Дэйв Батиста (Дракс), Брэдли Купер (голос Ракеты), Вин Дизель (голос Грута), Пом Клементьефф (Мантис), Карен Гиллан (Небула), Майкл Рукер (Йонду) и Шон Ганн (Краглин) – младший брат Джеймса Ганна.
«Мы здесь не для того, чтобы защищать шутки Ганна, высказанные много лет назад, а для того, чтобы поделиться опытом – многими годами, проведенными вместе на съемочной площадке «Cтражей Галактики» и «Стражей Галактики. Часть 2», – говорится в обращении. – То, каким Ганн показал себя во время увольнения, совпадает с его ежедневным поведением на съемочной площадке. Мы верим, что его извинения – как нынешние, так и принесенные много лет назад – идут от самого сердца. Сердца, которое мы знаем, которому мы верим и которое мы любим. Взяв каждого из нас в историю об отбросах, находящих искупление, он навсегда изменил наши жизни. Мы верим, что тема искупления сейчас важна как никогда».
В обращении говорится, что каждый из актеров хотел бы вновь поработать с режиссером в будущем.
Напомним, Джеймс Ганн стал режиссером двух первых частей франшизы, которые входят в киновселенную Marvel. В общей сложности оба фильма собрали более 1,6 миллиарда долларов и стали одними из самых успешных картин за время существования вымышленной вселенной по комиксам.