ТЕЛЕКРИТИКА

Стражи Джеймса Ганна: звезды супергеройской франшизы заступились за любимого режиссера

Дуся

Актеры «Стражей Галактики» опубликовали в своих соцсетях открытое письмо в поддержку кинематографиста, с которым компания Disney прекратила сотрудничество из-за скандала со старыми сообщениями в Twitter.


Киностудия Walt Disney разорвала контракт с Джеймсом Ганном, который должен был работать над третьей частью супергеройской франшизы. Об этом стало известно 21 июля. Увольнение произошло из-за скандала с провокационными постами в Twitter, опубликованных примерно с 2008 по 2011 год, в которых кинематографист шутил на темы педофилии, изнасилований и СПИДа.

Весь актерский состав «Стражей Галактики» призвал вернуть постановщика на пост режиссера третьей части франшизы. Письмо, адресованное «фанатам и друзьям», подписали Пратт (Звездный Лорд), Зои Салдана (Гамора), Дэйв Батиста (Дракс), Брэдли Купер (голос Ракеты), Вин Дизель (голос Грута), Пом Клементьефф (Мантис), Карен Гиллан (Небула), Майкл Рукер (Йонду) и Шон Ганн (Краглин) – младший брат Джеймса Ганна.

Джеймс Ганн и актеры «Стражей Галактики»

Фото: Twitter

«Мы здесь не для того, чтобы защищать шутки Ганна, высказанные много лет назад, а для того, чтобы поделиться опытом – многими годами, проведенными вместе на съемочной площадке «Cтражей Галактики» и «Стражей Галактики. Часть 2», – говорится в обращении. – То, каким Ганн показал себя во время увольнения, совпадает с его ежедневным поведением на съемочной площадке. Мы верим, что его извинения – как нынешние, так и принесенные много лет назад – идут от самого сердца. Сердца, которое мы знаем, которому мы верим и которое мы любим. Взяв каждого из нас в историю об отбросах, находящих искупление, он навсегда изменил наши жизни. Мы верим, что тема искупления сейчас важна как никогда».

В обращении говорится, что каждый из актеров хотел бы вновь поработать с режиссером в будущем.

Напомним, Джеймс Ганн стал режиссером двух первых частей франшизы, которые входят в киновселенную Marvel. В общей сложности оба фильма собрали более 1,6 миллиарда долларов и стали одними из самых успешных картин за время существования вымышленной вселенной по комиксам.

Статьи по теме

Главное в разделе

Дуся

Семейная жизнь Ани Лорак дала трещину

Дуся

Журнал Гвинет Пэлтроу об антинаучной околесице решили прикрыть

Популярное на Телекритике



Бизнес

Оксана Петришин: «Прошло 15 лет, а украинцам все нравится сериал «Друзья»

Дуся

Семейная жизнь Ани Лорак дала трещину

Общество

Телеэтика: немного о свободе выражения взглядов

Дуся

Юрко Юрченко пообещал съездить по лицу Дмитрию Шурову