«Страна.ua» показала флешку с информацией об убийстве Кеннеди

Как видно на фотографии, каждая флешка имеет свое название: «покушение на Геращенко», «пленки Онищенко», «убийство Кеннеди», «жизнь Линько», «гостайна». Также рядом лежат ручки с надписью «Ручка Кремля», делая отсылку на обвинение Игоря Гужвы в сотрудничестве с российскими властями.

«Специально для СБУ, ГПУ, АП, РП и прочей стае товарищей, которая фабрикует против нас уголовные дела, ищет «руку Кремля» и всевозможные флешки», – написал главред «Страны».

Напомню, обыск в «Стране» прошел вечером 22 июня, а спустя несколько часов правоохранители задержали Игоря Гужву по подозрению в вымогательстве и получении десяти тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Через два дня, 24 июня, суд избрал ему меру пресечения в виде ареста с залогом в размере 544 тысяч гривен.

СБУ вызвала Гужву на допрос 30 июня по делу о расстрелах на Майдане. В начале июля правоохранители открыли уголовное производство против журналистов «Страны» по поводу вмешательства в личную жизнь народного депутата Антона Геращенко.