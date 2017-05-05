ТЕЛЕКРИТИКА

Стивену Сигалу запретили въезд в Украину

Дуся
Другу Владимира Путина – актеру Стивену Сигалу – запрещен въезд в Украину на 5 лет. Об этом сообщила СБУ в ответ на запрос издания «Апостроф».

Фото: apostrophe.ua

«Пользуясь частью 1 статьей 13 закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства и статьей 7 Закона Украины "Об основах национальной безопасности Украины", Службой безопасности Украины принято решение о запрете выезда в Украину указанному лицу сроком на 5 лет», - подчеркнули в СБУ.

«Решение о запрете въезда в Украину принимается в случае, если есть достаточно информации, полученной в установленном законом порядке, о факте совершения ею общественно опасного деяния, независимо от территории его совершения, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины, предупреждение, выявление, прекращение и раскрытие которого относится к компетенции СБУ», - уточнили в СБУ.

Сам Стивен Сигал с иронией воспринял эту новость. Об этом сообщает ТАСС.

«Кроме черного пояса, у меня теперь есть еще и черный список», — передала агентству слова актера его представитель. Она пояснила, что Сигал имеет седьмой дан по айкидо.


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