Стивена Сигала обвинили в домогательствах

По словам актрисы, на прослушивании Сигал расстегнул перед ней кожаные штаны, после чего Росси убежала.

Сколько лет было Росси и для какого фильма она проходила прослушивание, не уточняется. Супруга Росси, телеведущая Эллен Дедженерес заявила, что гордится ею.

Кроме того, Сигала обвинили в домогательствах актриса Джулианна Маргулис (сериал "Хорошая жена"), а также бывшая актриса и корреспондент издания Inside Edition Лиза Герреро.