ТЕЛЕКРИТИКА

Стивена Сигала обвинили в домогательствах

Дуся
Жена ведущей Эллен Дедженерес, актриса Порша Де Росси (Portia De Rossi) обвинила актёра и продюсера Стивена Сигала в домогательствах, которые якобы произошли во время одного из прослушиваний на роль в его фильме.

Эллен Дедженерес и Порша Де Росси

Фото: dailymail.co.uk

По словам актрисы, на прослушивании Сигал расстегнул перед ней кожаные штаны, после чего Росси убежала.

Сколько лет было Росси и для какого фильма она проходила прослушивание, не уточняется. Супруга Росси, телеведущая Эллен Дедженерес заявила, что гордится ею.

Кроме того, Сигала обвинили в домогательствах актриса Джулианна Маргулис (сериал "Хорошая жена"), а также бывшая актриса и корреспондент издания Inside Edition Лиза Герреро.

Джулианна Маргулис

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Маргулис рассказала: когда ей было 23 года, её пригласили на вечернее прослушивание в отель. Представители Сигала сказали, что в помещении будет женщина-директор по кастингу, но актёр оказался один.

"Я увидела его половой орган, - вспоминает актриса. - Никогда не видела их в реальной жизни. Я выбежала оттуда, я не знаю, как я выбралась оттуда."

Лизе Герреро было 32 года, когда Сигал провёл с ней прослушивание на фильм "Огонь из преисподней" в одном шёлковом халате. Менеджер актрисы сказал, что Сигал был готов предложить ей ведущую роль в фильме, если она согласится на частную репетицию. Герреро отказалась.

Лиза Герреро

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56-летняя актриса Рей Дон Чонг (Rae Dawn Chong) также рассказала, что в 1980-х годах Сигал присутствовал на кастинге в одном халате и домогался до неё. В течение нескольких лет он оставлял на автоответчике сообщения сексуального характера, отметила Чонг.

Рей Дон Чонг

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Сигал пока не прокомментировал обвинения в свой адрес.

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