Стивена Сигала обвинили в домогательствах

По словам актрисы, на прослушивании Сигал расстегнул перед ней кожаные штаны, после чего Росси убежала.
Сколько лет было Росси и для какого фильма она проходила прослушивание, не уточняется. Супруга Росси, телеведущая Эллен Дедженерес заявила, что гордится ею.
Кроме того, Сигала обвинили в домогательствах актриса Джулианна Маргулис (сериал "Хорошая жена"), а также бывшая актриса и корреспондент издания Inside Edition Лиза Герреро.
Маргулис рассказала: когда ей было 23 года, её пригласили на вечернее прослушивание в отель. Представители Сигала сказали, что в помещении будет женщина-директор по кастингу, но актёр оказался один.
"Я увидела его половой орган, - вспоминает актриса. - Никогда не видела их в реальной жизни. Я выбежала оттуда, я не знаю, как я выбралась оттуда."
Лизе Герреро было 32 года, когда Сигал провёл с ней прослушивание на фильм "Огонь из преисподней" в одном шёлковом халате. Менеджер актрисы сказал, что Сигал был готов предложить ей ведущую роль в фильме, если она согласится на частную репетицию. Герреро отказалась.