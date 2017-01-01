Стильные и не очень звезды на красной дорожке YUNA-2017

Мы с Мусей решили проверить все ли гости знают, что такое black tie. Оказалось, не все.
Друзья, я вам уже рассказывала,
кто победил на ежегодной музыкальной премии YUNA-2017 и как прошла официальная часть . Надеюсь, вы уже догадались, что на десерт я оставила лакомый кусочек – красная дорожка. Кто придерживался официального дресс-кода премии black tie, а кто проигнорировал и как всегда эпатировал публику своим «прекрасным» вкусом.
Ох, какая сумочка!
Фото: тут и далее Максим Лисовой
Вот супруги Ната Жижченко (Onuka) и Евгений Филатов (The Maneken) просто радуют глаз.
И ребята из DETACH знают, что такое black tie.
Дмитрий Шуров как всегда прекрасен!
MamaRika решила, что розовый полуспортивный костюм будет идеально сочетаться с красной дорожкой.
Позитив из "Время и Стекло" тоже решил проигнорировать правила.
Оля Цибульская всех ослепила камнями на платье. Определенно, один из самых роскошных нарядов вечера.
Мне кажется или этот персонаж я вижу уже не впервые?! Где же party-bus, который увезет этого мужчину?
От сестер "Анна-Мария" просто не отвести глаз. Браво!
А вот эта парочка видимо собиралась на стим-панк вечеринку, но ошиблась адресом.
ILLARIA выбрала себе идеального цвета платье. Посмотрим, чем она нас удивит в финале нацотбора на Евровидение 2017.
Надеюсь, все увидели, что это презервативы. Все остальное я отказываюсь комментировать.
Победитель в номинации "Колючая проволока вечера"!
- Костюм, платье?
- Нет, не слышали!
Я просто оставлю это здесь...
Космические Юрий Никитин и Ольга Горбачева.
Олег Скрипка не изменяет себе даже в черном.
Вячеслав Соломка, я решила вас пристыдить!
Мои "любимые" колготки с лайкрой.
Вспомнилось: "На лабутенах нах..."!
Массивные аксессуары сейчас в моде, но вот такие актуальны только в узких кругах. Если вы конечно не 50 Cent, например.