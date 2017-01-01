Стильные и не очень звезды на красной дорожке YUNA-2017

Друзья, я вам уже рассказывала,кто победил на ежегодной музыкальной премии YUNA-2017 и

. Надеюсь, вы уже догадались, что на десерт я оставила лакомый кусочек – красная дорожка. Кто придерживался официального дресс-кода премии black tie, а кто проигнорировал и как всегда эпатировал публику своим «прекрасным» вкусом.