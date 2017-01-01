ТЕЛЕКРИТИКА

Стильные и не очень звезды на красной дорожке YUNA-2017

Традиционный разбор нарядов от Дуси

Дуся

Мы с Мусей решили проверить все ли гости знают, что такое black tie. Оказалось, не все.


Друзья, я вам уже рассказывала,кто победил на ежегодной музыкальной премии YUNA-2017 и

как прошла официальная часть. Надеюсь, вы уже догадались, что на десерт я оставила лакомый кусочек – красная дорожка. Кто придерживался официального дресс-кода премии black tie, а кто проигнорировал и как всегда эпатировал публику своим «прекрасным» вкусом.

Ох, какая сумочка!

Фото: тут и далее Максим Лисовой

Вот супруги Ната Жижченко (Onuka) и Евгений Филатов (The Maneken) просто радуют глаз.

И ребята из DETACH знают, что такое black tie.

Дмитрий Шуров как всегда прекрасен!

MamaRika решила, что розовый полуспортивный костюм будет идеально сочетаться с красной дорожкой.

Позитив из "Время и Стекло" тоже решил проигнорировать правила.

Оля Цибульская всех ослепила камнями на платье. Определенно, один из самых роскошных нарядов вечера.

Мне кажется или этот персонаж я вижу уже не впервые?! Где же party-bus, который увезет этого мужчину?

От сестер "Анна-Мария" просто не отвести глаз. Браво!

А вот эта парочка видимо собиралась на стим-панк вечеринку, но ошиблась адресом.

ILLARIA выбрала себе идеального цвета платье. Посмотрим, чем она нас удивит в финале нацотбора на Евровидение 2017.

Надеюсь, все увидели, что это презервативы. Все остальное я отказываюсь комментировать.

Победитель в номинации "Колючая проволока вечера"!

- Костюм, платье?

- Нет, не слышали!

Я просто оставлю это здесь...

Космические Юрий Никитин и Ольга Горбачева.

Олег Скрипка не изменяет себе даже в черном.

Вячеслав Соломка, я решила вас пристыдить!

Мои "любимые" колготки с лайкрой.

Вспомнилось: "На лабутенах нах..."!

Массивные аксессуары сейчас в моде, но вот такие актуальны только в узких кругах. Если вы конечно не 50 Cent, например.

Finita la commedia!


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