«Стервозная мать-одиночка и высокомерный интеллектуал»: реальная аудитория украинских СМИ

Валентина отрабатывает смену на кассе в АТБ и встречается со своим мужем Гришей на парковке магазина. Вдвоем они загружают пакеты со списанной рыбой и дешевой водкой в багажник «копейки» и едут забирать своих детей – восьмиклассника Вову и десятиклассницу Иру – с самых дешевых на районе занятий по танцам.

Дети нервничают – сегодня то ли финал шоу «Танцуют все», то ли отборочный тур на очередной «Х-Фактор». Они капризно приказывают отцу ехать домой побыстрее, чтобы занять наиболее удобные места перед телевизором. Пока дети галдят и визжат, Валентина всерьез думает подать заявку на участие в шоу «Спасите нашу семью», ведь в доме только одна рюмка, да и та принадлежит ее мужу, как и вся дешевая водка в багажнике. До побоев в семье не дошло, поэтому она сомневается, что ее заявку рассмотрят. Гриша же тихо матерится сквозь зубы: ему сегодня нужно в ночную смену на шинный завод, а с учетом всех семейных телодвижений накатить и выспаться он не успеет.

Приехав домой, Валентина спешит на кухню варить борщ, Гриша идет к соседу отдать карточный долг, а Ира дерется с братом за то, кто будет выгуливать их зашуганную собаку. Включив телевизор, они попадают на самые яркие моменты шоу «Дорогая, мы убиваем наших детей». Драка прекращается, дети завороженно смотрят на очередных фриков из украинской глубинки. На звуки любимого шоу прибегает и Валентина с половником в одной руке и прихваткой – в другой. На кухне горит зажарка, а собака не выдерживает и делает лужу в коридоре, и к своим занятиям все возвращаются, как только начинается заставка к программе «Окна», которую никто ни разу не видел от начала и до конца. Гриша в очередной раз проигрывает соседу в преферанс и, тихонько матерясь, идет к своей единственной рюмке домой. Борщ он ждать не намерен.