«Стервозная мать-одиночка и высокомерный интеллектуал»: реальная аудитория украинских СМИ

Меня подхватывают информационные потоки, я плыву в них и не могу остановиться. И продолжаю выяснять, кто читает украинские издания, смотрит украинские телеканалы и что вообще из себя представляет аудитория некоторых украинских СМИ. С первой частью обзора можно ознакомиться здесь, а со второй – здесь.
Сегодня в поле моего зрения телеканал СТБ, «Радио Вести», шоу «Зе Интервьюер», а также интернет-сайты Myrotvorets.center, Gloss.ua и Segodnya.ua.
Канал СТБ: обычная постсоветская семья
Валентина отрабатывает смену на кассе в АТБ и встречается со своим мужем Гришей на парковке магазина. Вдвоем они загружают пакеты со списанной рыбой и дешевой водкой в багажник «копейки» и едут забирать своих детей – восьмиклассника Вову и десятиклассницу Иру – с самых дешевых на районе занятий по танцам.
Дети нервничают – сегодня то ли финал шоу «Танцуют все», то ли отборочный тур на очередной «Х-Фактор». Они капризно приказывают отцу ехать домой побыстрее, чтобы занять наиболее удобные места перед телевизором. Пока дети галдят и визжат, Валентина всерьез думает подать заявку на участие в шоу «Спасите нашу семью», ведь в доме только одна рюмка, да и та принадлежит ее мужу, как и вся дешевая водка в багажнике. До побоев в семье не дошло, поэтому она сомневается, что ее заявку рассмотрят. Гриша же тихо матерится сквозь зубы: ему сегодня нужно в ночную смену на шинный завод, а с учетом всех семейных телодвижений накатить и выспаться он не успеет.
Приехав домой, Валентина спешит на кухню варить борщ, Гриша идет к соседу отдать карточный долг, а Ира дерется с братом за то, кто будет выгуливать их зашуганную собаку. Включив телевизор, они попадают на самые яркие моменты шоу «Дорогая, мы убиваем наших детей». Драка прекращается, дети завороженно смотрят на очередных фриков из украинской глубинки. На звуки любимого шоу прибегает и Валентина с половником в одной руке и прихваткой – в другой. На кухне горит зажарка, а собака не выдерживает и делает лужу в коридоре, и к своим занятиям все возвращаются, как только начинается заставка к программе «Окна», которую никто ни разу не видел от начала и до конца. Гриша в очередной раз проигрывает соседу в преферанс и, тихонько матерясь, идет к своей единственной рюмке домой. Борщ он ждать не намерен.
«Зе Интервьюер»: маменькин сынок и его девчонка
Ему 25, зовут его Олег, он работает веб-дизайнером. Сегодня он рисует свои эскизы под звуки программы «Зе Интервьюер». Смотреть ее совершенно необязательно, да и слушать, в принципе, тоже, но поскольку там появляются любимые исполнители Олега, он не может ее пропускать. На своей странице в Facebook он выкладывает каждую новую песню и каждую фотографию Юлии Саниной и ONUKA, а также держит под подушкой подписанную Сергеем Бабкиным салфетку и носок Жени Галича.
Вообще Олег очень сентиментален, но тщательно пытается это скрыть. Внешне он похож на Анатолия Анатолича, что тоже скрывает, причем более тщательно, чем свою сентиментальность. У Олега плохо растут борода и усы, поэтому он старается изменить свой «лук» за счет обновления прически. На «Зе Интервьюер» он подсадил своих маму и бабушку, которые в восторге больше от Анатолия Анатолича, чем от его гостей (правда, они знают только Женю Кошевого из «Квартала 95»). У Олега есть девушка Катя – фанатка всей-всей-всей поп-музыки, о персонажах которой снимает свою передачу Толя.
Олег и Катя – довольно гармоничная пара, ведь Олег чересчур женственен и пассивен, он боится откровенных разговоров и каверзных вопросов, а Катя – доминанта и вечный двигатель прогресса, который повсюду таскает его за собой. Так они и живут у Олега вместе с его мамой и бабушкой, радуясь каждому выпуску передачи «Зе Интервьюер» и не замечая, сколько всего прекрасного в жизни проходит мимо них.
Gloss.ua: стервозная мать-одиночка
Снежана – стервозная мать-одиночка 30 лет. Времени на ребенка у нее фактически нет, ведь она ведет 12 smm-проектов, а впереди переговоры еще с пятью заказчиками, поэтому с крохотной дочкой сидит мама Снежаны – такая же сварливая и высокомерная женщина. Жизнь Снежаны на 80 процентов состоит из работы, остальные 20 она выделяет себе на то, чтобы оставаться в тренде. У нее нет ни желания, ни времени разбираться с чем-либо самостоятельно, поэтому она безумно счастлива, что у нее есть gloss.ua.
Именно это издание расскажет Снежане о том, какой вкус у того или иного бургера, совершит за Снежану путешествие в другую страну и опробует все технологические новинки от Google (зачем это нужно Снежане – неизвестно). Она несется напролом в вихре жизни, сметая все на своем пути (по крайней мере ей так кажется, ведь на самом деле она – одна из тех девушек, которые, напившись вместе с подругами различных настоек в одном из баров, о котором писал gloss, идут в дешевую караоке-забегаловку, а потом переносят караоке в вагон метро). Снежане в свои 30 кажется, что она на вершине мира, ритм жизни напоминает ей скачущую линию на мониторе пациента (что свидетельствует о его жизнеспособности), но на самом деле девушка ничем не выделяется из тысяч точно таких же упоенных своей значимостью и настойками барышень, которые засыпают в такси и забывают, что было прошлой ночью. Почти каждый день Снежана начинает с чистого листа: ругань своей матери она воспринимает как новый опыт, а прочитанные статьи на gloss.ua забывает навсегда до следующего похода в какую-нибудь забегаловку.
«Радио Вести»: высокомерный интеллектуал
Он всем своим видом излучает уверенность. У него острый ум, дерзкий язык и устойчивая позиция по всем на свете вопросам. Его слово разрушительно для одних, но созидательно для других, правда, в обоих случаях оно дается ему с огромными эмоциональными потерями.
Скромность – это не о нем. Он любит дорогие напитки, ест только в ресторанах, носит одежду всемирно известных брендов и старается посещать все светские мероприятия столицы. Хотя у него часто не хватает на это времени, ведь он стоит не на последней (но и не на первой) ступени в корпоративной иерархии – такой, на которой ему лучше не раскрывать рот и не жаловаться, а побольше работать и зарабатывать, что он с успехом и делает.
За пределами офиса он корчит из себя нонконформиста с особым, эксклюзивным, взглядом на мир. А когда наступает отопительный сезон, слушатель «Радио Вести» тихо плачет одинокими осенними вечерами, поскольку у него не остается денег на оплату коммунальных услуг, ведь он все просадил на бесконечную езду на такси, тартар из телятины, перепелов по-гурийски, посещение всех театральных представлений Киева, всех экономических форумов и картину Александра Ройтбурда.
Его тысяче подписчиков приходится просматривать тонны фотографий с различных мероприятий и претенциозные высказывания, которые должны свидетельствовать о приближенности к центру интеллектуальной тусовки «за 35» и наличии интеллекта.
Сайт «Миротворец»: оголтелый блюститель информационной чистоты
Тарас дрожащими от предвкушения мести руками нажимает на кнопку включения своего компьютера. Еще чуть-чуть – и он сможет зайти в Facebook и запрещенную сеть VK, чтобы начать свой крестовый поход против врагов украинского народа. Для него это дело чести, и неважно, что к этой категории он относит всех, чья точка зрения хотя бы чуть-чуть отличается от его, ведь, как говорится, когда лес рубят – щепки летят.
Жизнь Тараса давным-давно изменилась. Еще три года назад он говорил по-русски, слушал Кинчева, Чичерину, группу «Черный Обелиск» и Влада Сташевского (но тайком), болел за команду России на чемпионатах мира по футболу (правда, после команды украинской) и звали его на самом деле Вячеслав. Сейчас Тарас-Вячеслав отрекается от своего прошлого, занимаясь формированием будущего нашей с вами страны. И на этом поприще он преуспел больше, чем когда-либо. Почему?
Потому что Тарас, как никто другой, причастен к созданию нового информационного поля Украины. Именно он отслеживает возможные угрозы как извне, так и изнутри; именно его обвиняют в ущемлении свободы слова и всем таком (правда, заочно); именно Тарас собирает по соцсетям компромат для того, чтобы затем передать все накопленные материалы защитникам национальной безопасности – сайту «Миротворец».
Возможно, Тарас осознает, что является лишь шестеренкой в огромном механизме защиты, болтиком или шурупчиком, который скрепляет громоздкие латы, и уж точно испытывает чувство вины за свой отвратительный музыкальный вкус.
Газета «Сегодня»: мелкий пакостник
Димка еще с детского сада прослыл мелким пакостником. Его гиперактивность изрядно действует на нервы воспитателям: то он обольет компотом Андрюшку, то на повара, который ему каши не доложил (а на самом деле доложил) наябедничает, то закроет в чулане воспитательницу. Из-за всех этих пакостей его постоянно переводят из садика в садик, но везде история повторяется.
С Димкой точно не соскучишься, но, естественно, при условии, что ты разделяешь его мелкопакостные убеждения. Если ты по другую сторону баррикад (или же просто не понравился Димке), то придется терпеть его выходки. Иногда ему удается вывести из себя не пару человек, а вообще всех – и взрослых, и детей. В такие моменты Димка начинает брыкаться, выкручиваться и переводить стрелки на кого угодно и куда попало, но выглядит это настолько нелепо и смешно, что от него устало отмахиваются и почему-то прощают.
Что не так с Димкой? Этого не знают даже родители. Врачи рекомендуют медикаментозное лечение, но попробуй заставь шалопая выпить хотя бы одну пилюлю! Консервативные родственники дарят ему на день рождения вместо игрушек кожаные ремни, намекая на действенный («дедовский») способ решения вопроса. К счастью, момент, когда один из подарков был распакован и использован по назначению, уже наступил. Одного раза оказалось достаточно – с тех пор Димка успокоился, подрос и не сбегает с тихого часа, а его немногочисленные друзья поняли, что система может сломаться и сокрушить абсолютно любого, даже самого смелого бунтаря. Впрочем, в случае Димки, возможно, это и к лучшему.