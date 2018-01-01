Стася Ровинская огласила дату премьеры «Опера по вызову» фотографией себя в старости

«Здесь было все: радость, смех, слезы, срывы, недопонимания, веселье и шутки», – продолжает Ровинская. – Но главное [в съемочном процессе] – суперкрутая команда, которая делала все, чтобы сериал вышел офигенным».

Кроме того, актриса подчеркивает, что снимок ее в старости – это лишь часть того, чем собирается удивлять зрителей новый сезон «Опера по вызову».