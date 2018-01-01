Стася Ровинская огласила дату премьеры «Опера по вызову» фотографией себя в старости

Уже 13 августа на экраны выйдет третий сезон одного из самых рейтинговых проектов телеканала «2+2» – сериала «Опер по вызову». Практически все лето съемочная группа упорно трудилась над новым сериями, а поэтому, как обещают авторы проекта, нас ждут истории в таких жанрах, как триллер, ужасы и, конечно же, комедия.
«Тридцать первого июля официально состоялся последний съемочный день третьего сезона сериала "Опер по вызову"», – сообщила на своей странице в Facebook главная героиня сериала Стася Ровинская.
«Как видите, я за проект очень "постарела"», – шутит актриса.
«Здесь было все: радость, смех, слезы, срывы, недопонимания, веселье и шутки», – продолжает Ровинская. – Но главное [в съемочном процессе] – суперкрутая команда, которая делала все, чтобы сериал вышел офигенным».
Кроме того, актриса подчеркивает, что снимок ее в старости – это лишь часть того, чем собирается удивлять зрителей новый сезон «Опера по вызову».
В это время пользователям сети не на шутку понравилось состаренное лицо Стаси. Кто-то увидел в нем сходство с реальной бабушкой актрисы, а вот киевлянка Наталья Павловская считает, что в старости Ровинская будет похожа на актрису Инну Чурикову. Понравились ли такие сравнения самой актрисе – неизвестно, Стася тред не прокомментировала.