ТЕЛЕКРИТИКА

Стася Ровинская назвала дату премьеры «Опера по вызову» фотографией себя в старости

Дуся

Уже 13 августа на экраны выйдет третий сезон одного из самых рейтинговых проектов телеканала «2+2» – сериала «Опер по вызову». Практически все лето съемочная группа упорно трудилась над новыми сериями, а поэтому, как обещают авторы проекта, нас ждут истории в таких жанрах, как триллер, ужасы и, конечно же, комедия.


«Тридцать первого июля официально состоялся последний съемочный день третьего сезона сериала "Опер по вызову"», – сообщила на своей странице в Facebook главная героиня сериала Стася Ровинская.

«Как видите, я за проект очень "постарела"», – шутит актриса.

«Здесь было все: радость, смех, слезы, срывы, недопонимания, веселье и шутки, – продолжает Ровинская. – Но главное [в съемочном процессе] – суперкрутая команда, которая делала все, чтобы сериал вышел офигенным».

Кроме того, актриса подчеркивает, что снимок ее в старости – это лишь часть того, чем собирается удивлять зрителей новый сезон «Опера по вызову».

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В это время пользователям сети не на шутку понравилось состаренное лицо Стаси. Кто-то увидел в нем сходство с реальной бабушкой актрисы, а вот киевлянка Наталья Павловская считает, что в старости Ровинская будет похожа на актрису Инну Чурикову. Понравились ли такие сравнения самой актрисе – неизвестно, Стася тред не прокомментировала.

Напомним, «Опер по вызову» – многосерийный детектив, главным героем которого является член Департамента криминальной разведки харизматичный капитан Артем Трофимов (Павел Вишняков). Режиссеров у сериала четыре, среди которых Тарас Ткаченко («Гнездо горлицы») и Заза Буадзе («Красный»).

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