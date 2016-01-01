ТЕЛЕКРИТИКА

Стас Шуринс отправился в тур по городам Германии

Дуся
Помните, я уже рассказывала о том, что певец Стас Шуринс имел огромный успех на слепых прослушиваниях немецкого «Голоса», а потом и в полуфинале шоу, где его тренером был сам Шон Мендес. И вот теперь стало известно, что по результатам зрительского онлайн-голосования, проведенного организаторами проекта, Шуринсу удалось одержать беспрецедентную победу. Я в этом даже не сомневалась!

Все фото – пресс-служба Стаса Шуринса

Среди всех представленных в голосовании конкурсантов Шуринс набрал 41 процент зрительской аудитории. Именно благодаря зрителям артист сумел всего за четыре эфира на телеэкранах страны не только выиграть Wildcard, которая является аналогом нашего приза зрительских симпатий и пропуском в грандиозный концертный тур проекта. Но самое главное – ему удалось завоевать любовь и веру немецкого зрителя.

«Шоу – это лишь шоу, у всего есть свое начало и конец, – говорит Стас. – Главное – с чем ты остаешься в финале. Вера людей в тебя, в то, что ты делаешь, в твою музыку – это главная награда, о которой может мечтать любой творческий человек. Я получил эту, самую главную в жизни, награду. Хотя помимо того, что это, безусловно, огромный бонус, который мне авансом выдал сейчас зритель, это гигантская ответственность, и ей необходимо соответствовать. Надеюсь, что я не подведу этих людей, подаривших мне столько любви за столь короткое время, и во время тура я смогу вернуть им хотя бы чуточку благодарности и любви взамен».

В первые месяцы 2017 года участники проекта «The Voice of Germany» дадут более 22 концертов в самых больших городах Германии. Параллельно с гастрольной деятельностью Стас Шуринс планирует засесть в студии, чтобы завершить работу на своим новым (и первым, выпущенным в Европе) альбомом, релиз которого намечен на вторую половину 2017 года.

Поздравляем, Стас!

P. S. Не удивлюсь, если в скором времени Шуринс будет представлять Германию на Евровидении.



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