Стас Шуринс отправился в тур по городам Германии

«Шоу – это лишь шоу, у всего есть свое начало и конец, – говорит Стас. – Главное – с чем ты остаешься в финале. Вера людей в тебя, в то, что ты делаешь, в твою музыку – это главная награда, о которой может мечтать любой творческий человек. Я получил эту, самую главную в жизни, награду. Хотя помимо того, что это, безусловно, огромный бонус, который мне авансом выдал сейчас зритель, это гигантская ответственность, и ей необходимо соответствовать. Надеюсь, что я не подведу этих людей, подаривших мне столько любви за столь короткое время, и во время тура я смогу вернуть им хотя бы чуточку благодарности и любви взамен».

В первые месяцы 2017 года участники проекта «The Voice of Germany» дадут более 22 концертов в самых больших городах Германии. Параллельно с гастрольной деятельностью Стас Шуринс планирует засесть в студии, чтобы завершить работу на своим новым (и первым, выпущенным в Европе) альбомом, релиз которого намечен на вторую половину 2017 года.

Поздравляем, Стас!

P. S. Не удивлюсь, если в скором времени Шуринс будет представлять Германию на Евровидении.