Стар-менеджер шоу «Голос країни» опубликовала милый снимок с Потапом и Бабкиным

«Иногда я думаю, что шоу-бизнес грязен, – пишет Майя в Facebook. – Иногда люди путают мою работу с моим характером. Иногда мне кажется, что никто не чувствует любви и тепла, как ни старайся. Но потом Виктория Квитка присылает взгляд со стороны, когда никто не играет роли, когда все просто влетели в кадр подурачиться, и ты забываешь все, о чем ты там нелепом думал... Мне все нравится. Никого не тегаю, но всех люблю».

Побольше бы таких эмоций, как на этом снимке!

Заглавное фото: www.facebook.com