Стар-менеджер шоу «Голос країни» опубликовала милый снимок с Потапом и Бабкиным

Друзья, я просто не могла пропустить этот снимок! Вы только посмотрите на эту милоту. Я еще не видела Потапа таким нежным. Но не стану распускать слухи, ведь героиня этого снимка Майя Двалишвили сама все рассказала.
«Иногда я думаю, что шоу-бизнес грязен, – пишет Майя в Facebook. – Иногда люди путают мою работу с моим характером. Иногда мне кажется, что никто не чувствует любви и тепла, как ни старайся. Но потом Виктория Квитка присылает взгляд со стороны, когда никто не играет роли, когда все просто влетели в кадр подурачиться, и ты забываешь все, о чем ты там нелепом думал... Мне все нравится. Никого не тегаю, но всех люблю».
Побольше бы таких эмоций, как на этом снимке!
Заглавное фото: www.facebook.com