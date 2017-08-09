Станцию метро «Житомирская» сняли в рекламе мирового бренда

Ролики снимали не только на станции, но и в вагоне метро, аэропорту Киев, в офисных зданиях, крыше бизнес-центра и в одном из ночных клубов. Постпродакшеном занималась парижская студия Ogilvy Paris.

«Выбор был продиктован тем, что украинская столица – яркий и красочный город, – отметили в пресс-службе Motorola. – Именно здесь удалось реализовать кадры, которые соответствуют духу бренда».

Мне кажется, в пресс-службе решили упустить еще один важный момент в выборе места для съемки – стоимость, ведь уже давно известно, что съемочный процесс в Украине обходится гораздо дешевле, чем в других странах. Сюда приезжают снимать свои клипы не только звезды мировой величины (к примеру, датская певица MO), но и крупные бренды (Red Bull).

Заглавное фото: youtube.com