Стало известно, под каким номером O.Torvald выступит на Евровидении

Как я вам уже сообщала, сегодня в Киеве состоялся пресс-брифинг с организаторами Евровидения. Помимо объявленной позиции в отношении представительницы России организаторы также провели жеребьевку, в результате которой стало известно, что рок-группа O.Torvald выступит под номером 22 в финале конкурса 13 мая.

Информацию о результатах выбора обнародовал официальный фан-клуб Евровидения-2017.