ТЕЛЕКРИТИКА

Стало известно, кто из выбывших на «Танцях з зірками», вернулся на место Марченко

Дуся

Новость о том, что скандальная ведущая Оксана Марченко и ее партнер, американская звезда Dancing with the Stars Дмитрий Чаплин, покинули проект, стала для многих фанатов шоу весьма неожиданной. Продемонстрировав сломанные ребра в Instagram, Оксана Марченко распрощалась с танцевальным конкурсом, а телеканал «1+1» объявил, что на место ведущей вернется одна из выбывших пар.


«Такое обновление – это исключение в связи с непредвиденными обстоятельствами», – комментирует замену телеканал «1+1». Так, эфир, который прошел в прошлое воскресенье, был объединен темой любви к украинской культуре. Звездные гости танцевали под популярные песни украинского шоубиза.

И в конце выпуска в момент голосования стало известно, что в этом эфире ни одна пара не покинет проект, несмотря на то, что в зоне риска оказались сразу три пары – Руслан Сеничкин и Яна Цыбульска, Мишель Андраде и Женя Кот, а также Леся Никитюк и Максим Ежов. Помимо, ведущий восьмого эфира Юрий Горбунов сообщил, что на место выбывших Марченко и Чаплина возвращаются боксер Денис Беринчик и его партнерша Екатерина Белявская.

Напомню, по решению зрителей, эта пара покинула проект 7 октября

Фото: «1+1»

Означает ли это, что в это воскресенье проект покинет сразу две пары? Время покажет. А я напомню, что «Танці з зірками» можно посмотреть в 21:00 по воскресеньям на телеканале «1+1».

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