Стало известно, кто из выбывших на «Танцях з зірками», вернулся на место Марченко

«Такое обновление – это исключение в связи с непредвиденными обстоятельствами», – комментирует замену телеканал «1+1». Так, эфир, который прошел в прошлое воскресенье, был объединен темой любви к украинской культуре. Звездные гости танцевали под популярные песни украинского шоубиза.

И в конце выпуска в момент голосования стало известно, что в этом эфире ни одна пара не покинет проект, несмотря на то, что в зоне риска оказались сразу три пары – Руслан Сеничкин и Яна Цыбульска, Мишель Андраде и Женя Кот, а также Леся Никитюк и Максим Ежов. Помимо, ведущий восьмого эфира Юрий Горбунов сообщил, что на место выбывших Марченко и Чаплина возвращаются боксер Денис Беринчик и его партнерша Екатерина Белявская.