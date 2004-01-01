Стали известны имена первых биткоиновых миллиардеров

Братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвосс стали первыми в мире, кто заработал миллиард долларов на курсе биткоина. Они владеют одним процентом этой криптовалюты в мире. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Братья вложили в криптовалюту 11 миллионов долларов в 2013 году, когда один биткоин стоил 120 долларов. Сейчас их состояние оценивается примерно в 100 тысяч биткоинов.

Близнецы Уинклвосс – выпускники Гарварда. В 2002 году они начали разрабатывать социальную сеть ConnectU (HarvardConnection). Одно время с ними сотрудничал Марк Цукерберг, который в феврале 2004 года запустил собственную соцсеть thefacebook.com. Сайт ConnectU открылся только в мае 2004 года, в том же году братья подали на Цукерберга в суд, обвинив его в краже интеллектуальной собственности. В 2008 году они заключили мировое соглашение, по которому братья Уинклвосс получили 65 миллионов долларов. Часть этой выплаты они вложили в биткоины. Сейчас стоимость этой валюты выросла почти в сто раз. В 2010 году по мотивам этих событий режиссер Дэвид Финчер снял фильм «Социальная сеть».

Уинклвоссы не остановились на покупке биткоинов – спустя некоторое время они открыли собственную онлайн-биржу и венчурный фонд. По словам братьев, продавать криптовалюту они не собираются, считая биткоин долгосрочным вложением и прогнозируя рост его стоимости до 40 тысяч долларов.

Некоторые завистливые комментаторы в сети отметили, что ненавидят Уинклвоссов, по большей мере благодаря фильму Финчера, в котором братья показаны в не очень выгодном свете. Как бы там ни было, все же следует отметить прекрасное чутье братьев на перспективные отрасли.

Более того, помимо отменной интуиции близнецы являются еще и отличными спортсменами. Так, в 2008 году они завоевали золото в гребле на Панамериканских играх, а также выходили в финал на пекинской Олимпиаде.