Стали известны даты финальных кастингов проекта «Голос. Діти»

Телеканал «1+1» анонсировал даты финальных открытых кастингов детского вокального проекта «Голос. Діти», которые состоятся 1 и 2 декабря в Киеве на ВДНХ, в 12 павильоне.
Помните, еще летом я анонсировала старт кастингов в 5 городах Украины на детский вокальный проект «Плюсов» «Голос. Діти»? Так вот, если ваши дети не успели попробовать свои силы на них, у всех желающих появился второй шанс. Условия те же – умение петь и возраст от 7 до 14 лет.
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок принял участие в проекте, надо заполнить форму и прийти на «предварительное прослушивание» – этап кастинга, который не является эфирным. Во время этого этапа потенциальные участники проходят прослушивание у продюсеров проекта. Претендентам необходимо подготовить 5-6 «минусовок» разножанровых песен на разных языках, с которыми они хотели бы выступить на «прослушивании вслепую».
С правилами и условиями кастингов можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
А я напомню, «Голос. Діти» – адаптация голландского формата компании Talpa «The Voice Kids». По правилам шоу, с участниками работают звездные наставники, которые представляют разные стили музыки. Тренеры формируют свои команды во время «выбора вслепую», ориентируясь только на вокальные данные, ведь они сидят спиной к конкурсантам. После того, как каждый из наставников сформировал свою команду, лучшие из лучших должны пройти еще три этапа: «вокальные бои», полуфинал и финал. Победитель проекта избирается путем зрительского голосования и получает звание детского «Голоса страны».