Стали известны даты финальных кастингов проекта «Голос. Діти»

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок принял участие в проекте, надо заполнить форму и прийти на «предварительное прослушивание» – этап кастинга, который не является эфирным. Во время этого этапа потенциальные участники проходят прослушивание у продюсеров проекта. Претендентам необходимо подготовить 5-6 «минусовок» разножанровых песен на разных языках, с которыми они хотели бы выступить на «прослушивании вслепую».

С правилами и условиями кастингов можно ознакомиться ЗДЕСЬ.