Стал известен судейский состав проекта «Танці з зірками»

Сегодня телеканал «1+1» рассказал о том, кто же будет сидеть в жюри проекта «Танці з зірками». Оценивать мастерство участников будут певец и танцор MONATIK, всемирно известная балерина Екатерина Кухар и профессиональный хореограф Влад Яма.

«Популярный певец и уличный танцор MONATIK в судейской тройке выступит в роли эксперта в танцах стиля street style, прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар – международного преподавателя танца, а известный танцовщик Влад Яма – профессионального хореографа и эксперта в бальных танцах», – говорится в официальном пресс-релизе канала.

Премьера обновленного шоу «Танців з зірками» состоится 27 августа в 21:00 на телеканале «1+1».



