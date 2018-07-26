Спорное решение: раскрыты подробности будущих сиквелов «Аватара»

Так, было объявлено довольно странное решение относительно дальнейшего развития серии.

«По мере продвижения работ над сиквелами «Аватара» мы осознанно приняли решение провести все четыре продолжения на Пандоре, – заявил Джон Ландау. – Нет необходимости перемещаться в другой мир, если нам понадобится вода: мы просто отправляемся к океанам на Пандоре».

Продюсер рассказал, что зрителям предстоит увидеть не только иную среду, но и другие народы Пандоры.

«Мы отправимся в совершенно другую среду, познакомимся с разными культурами, – говорит Ландау. – Так же, как и наша планета, Пандора столь же разнообразна в культурном отношении. Мы хотим познакомить зрителей с разными культурами. В первом фильме мы встретили только клан Оматикайя, и именно они позволили нам исследовать долину Моара. Но теперь мы выйдем за пределы их мира и познакомимся с разными кланами».