Спорное решение: раскрыты подробности будущих сиквелов «Аватара»

Джон Ландау – продюсер продолжения самого кассового фильма в истории кинематографа – рассказал, с какими трудностями придется столкнуться героям в будущей картине.
Так, было объявлено довольно странное решение относительно дальнейшего развития серии.
«По мере продвижения работ над сиквелами «Аватара» мы осознанно приняли решение провести все четыре продолжения на Пандоре, – заявил Джон Ландау. – Нет необходимости перемещаться в другой мир, если нам понадобится вода: мы просто отправляемся к океанам на Пандоре».
Продюсер рассказал, что зрителям предстоит увидеть не только иную среду, но и другие народы Пандоры.
«Мы отправимся в совершенно другую среду, познакомимся с разными культурами, – говорит Ландау. – Так же, как и наша планета, Пандора столь же разнообразна в культурном отношении. Мы хотим познакомить зрителей с разными культурами. В первом фильме мы встретили только клан Оматикайя, и именно они позволили нам исследовать долину Моара. Но теперь мы выйдем за пределы их мира и познакомимся с разными кланами».
Что касается сюжета, то у главных героев франшизы появятся дети, и им придется преодолевать немного другие трудности, чем в первой части. Хочется надеяться, что все обойдется без ипотеки.
«Это продолжение истории тех же персонажей, но что происходит, когда воины, которые готовы были пойти на самоубийство, прыгая со скал на спину больших оранжевых торуков, что происходит, когда они вырастают и у них появляются дети? – говорит Ландау. – Это уже совсем иная история. Дети – это новые риски и перемены».
Как было известно ранее, в «Аватаре 2» кинематографисты раскроют океаническую флору и фауну Пандоры, а Джейк Cалли со своими отпрысками познакомится с прибрежным кланом синих котов.
Однако самой неожиданной подробностью предстоящей картины стала информация о появлении в фильме существ из аттракциона Диснейленда Avatar Flight of Passage.
В секции «Пандора – мир Аватара» в 2017 году открылся 3D-симулятор Avatar Flight of Passage, который предлагает путешествие по миру Аватара верхом на банши. Разумеется, во время этого путешествия можно увидеть немало различных существ, и, видимо, в новых фильмах появятся некоторые из них.
Фильм «Аватар 2» должен выйти на экраны в 2020 году, а «Аватар 3» – в 2021-м. Судьба еще двух кинолент будет напрямую зависеть от сборов картин. Напомним, что первая часть франшизы собрала в мировом прокате 2,7 миллиарда долларов.