«Сплошные желчь и пафос»: зрители разнесли в пух и прах шоу «Оля»

Долгожданное ток-шоу Ольги Фреймут стартовало 28 августа на «Новом канале», а вскоре первый выпуск был опубликован на YouTube. Однако, судя по комментариям, ожидания зрителей совсем не оправдались.
На днях мы писали о том, почему стоит (или не стоит) смотреть шоу «Оля», тем более что создателям удалось неплохо заинтриговать зрителей. Всю весну и начало лета общественность обсуждала одиозные поступки Ольги Фреймут.
Однако реальность оказалась совсем противоположной ожиданиям.
Основная претензия зрителей заключается в том, что Фреймут совершенно не соответствует Эллен Дедженерес, у которой, собственно, и были куплены права на адаптацию проекта.
«Копия Ellen Show с единственным отличием: Ellen show спасает от депрессии, а это, наоборот, вгоняет в нее...» – написал пользователь Alex Lopatin .
Также зрители отметили отсутствие у Фреймут хотя бы какого-то намека на чувство юмора, грубые заготовленные шутки, пафос и манию величия ведущей, неискренность публики и еще бог весть что. Вот некоторые из топовых комментариев пользователей:
«Разница заключается в том, что Ellen обладает чувством юмора, а Оля думает, что она его имеет»;
«Если у Эллен от природы получается шутить естественно и забавно, то у Оли шутки выглядят либо косо поставленными, либо очень желчными. Корона, видимо, слишком уже жмет голову»;
«Какое-то агрессивное шоу. Видно, что у Фреймут бомбануло – и она решила отыграться. Противно смотреть и стыдно даже за нее»;
«Такое ощущение, что это лет десять назад снималось»;
«Это кошмар. И хуже всего даже не отсутствие чувства юмора у Оли, а ужасная реакция зрителей: она настолько неестественная, что невозможно все это слушать».
Кроме того, зрители также обратили внимание на довольно интересный нюанс в шоу – на висящий в студии портрет мужа ведущей и по совместительству генерального директора «Нового канала» Владимира Локотко.
Об этом они также упомянули в комментариях:
«Оля, мы все прекрасно знаем, что ты – жена гендиректора «Нового канала», зачем это выпячивать? Ну хочешь ты мужа отблагодарить – сделай это в тихой домашней обстановке. К чему это все?»;
«С такой женой можно и должности лишиться, какая-то медвежья услуга со стороны Оли».
Одним из неприятных моментов также стало вмешательство администратора аккаунта шоу «Оля» в Instagram, который позволяет себе удалять негативные комментарии, будто это поможет изменить ситуацию.
Конечно, надежда на то, что шоу наберет обороты и сможет чем-то удивить, существует, хотя и небольшая, но пока этот телепроект абсолютно заслуженно получает негативные оценки.