«Сплошные желчь и пафос»: зрители разнесли в пух и прах шоу «Оля»

На днях мы писали о том, почему стоит (или не стоит) смотреть шоу «Оля», тем более что создателям удалось неплохо заинтриговать зрителей. Всю весну и начало лета общественность обсуждала одиозные поступки Ольги Фреймут.

Однако реальность оказалась совсем противоположной ожиданиям.

Основная претензия зрителей заключается в том, что Фреймут совершенно не соответствует Эллен Дедженерес, у которой, собственно, и были куплены права на адаптацию проекта.

«Копия Ellen Show с единственным отличием: Ellen show спасает от депрессии, а это, наоборот, вгоняет в нее...﻿» – написал пользователь Alex Lopatin .

Также зрители отметили отсутствие у Фреймут хотя бы какого-то намека на чувство юмора, грубые заготовленные шутки, пафос и манию величия ведущей, неискренность публики и еще бог весть что. Вот некоторые из топовых комментариев пользователей:

«Разница заключается в том, что Ellen обладает чувством юмора, а Оля думает, что она его имеет»;

«Если у Эллен от природы получается шутить естественно и забавно, то у Оли шутки выглядят либо косо поставленными, либо очень желчными. Корона, видимо, слишком уже жмет голову﻿»;

«Какое-то агрессивное шоу. Видно, что у Фреймут бомбануло – и она решила отыграться. Противно смотреть и стыдно даже за нее»;

«Такое ощущение, что это лет десять назад снималось»;

«Это кошмар. И хуже всего даже не отсутствие чувства юмора у Оли, а ужасная реакция зрителей: она настолько неестественная, что невозможно все это слушать».

Кроме того, зрители также обратили внимание на довольно интересный нюанс в шоу – на висящий в студии портрет мужа ведущей и по совместительству генерального директора «Нового канала» Владимира Локотко.