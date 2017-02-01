«Спасибо, что живы»: фрики на украинском телевидении

Назовите мне хотя бы одну рейтинговую развлекательную программу, в которой нет ни одного бездарного танцора, скулящего певца или просто обаятельного дурачка. Более того, такие шоу, как «Половинки» или «Кохана, ми вбиваємо дітей», на сто процентов состоят из подобных персонажей.

Некоторые из нашумевших тв-фриков, сегодня удачно реализуют себя в блогосфере, а один индивидуум даже занесен в Международную энциклопедию хеви-метал (Encyclopaedia Metallum). О таких самородках я и хочу рассказать.