«Спасибо, что живы»: фрики на украинском телевидении

Если вы спросите меня, с какой стати нужно смотреть украинское телевидение, я вам с чистой совестью отвечу: ради фриков! И если раньше с уверенностью можно было сказать, что их буйство на экранах породили талант-шоу, то сегодня все несколько иначе.
Назовите мне хотя бы одну рейтинговую развлекательную программу, в которой нет ни одного бездарного танцора, скулящего певца или просто обаятельного дурачка. Более того, такие шоу, как «Половинки» или «Кохана, ми вбиваємо дітей», на сто процентов состоят из подобных персонажей.
Некоторые из нашумевших тв-фриков, сегодня удачно реализуют себя в блогосфере, а один индивидуум даже занесен в Международную энциклопедию хеви-метал (Encyclopaedia Metallum). О таких самородках я и хочу рассказать.
Alex Angel
Начну со своего любимчика – украинского Брэда Питта по имени Alex Angel. Впервые он покорил мое сердце, появившись в шоу «Половинки» на «Новом канале».
Alex Angel – композитор, певец и участник рок-группы Black Angels. На счету у музыканта пять англоязычных альбомов и почетное место в Международной энциклопедии хеви-метал (Encyclopaedia Metallum).
Но главной заслугой я считаю его потрясающее сходство с Брэдом Питтом и Бенисио Дель Торо.
Одесская Барби Валерия Лукьянова (она же Amatue) в свое время произвела фурор на экранах телевизоров – начиная с местных шоу в родном городе и заканчивая «Говорить Україна» (канал «Украина») и «Прямой эфир» («Россия 1»). По непонятным причинам Валерия возомнила себя живой куклой и астральным существом. Девушка не лукавит и говорит честно, что ее участие в ток-шоу на ТВ – это пиар, ведь в будущем она хочет собирать стадионы и просвещать людей.
Пожалуй, единственный позитивный персонаж моей подборки – Анастасия Шпагина. Как и ее землячка Лукьянова, Шпагина выбрала образ живой куклы, но не астральной Барби, а анимешной няшки. Весь кукольный образ Насти берет начало от комплексов и ранимой натуры.
Девушка участвовала в таких шоу, как «Говорит Украина», «МастерШеф 5», «Пусть говорят». Последнее шоу связано с неудачной пластической операцией Шпагиной. По этой же причине она появлялась и в новостях на РЕН ТВ.
Чтобы долго не петь хвалебные оды Шпагиной, стоит отметить, что сегодня она успешный видеоблогер (почти три миллиона подписчиков в YouTube), а также стала лицом подросткового косметического бренда Yoida . Настя – одна из самых востребованных мейкап-блогеров (более двух миллионов подписчиков в Instagram).
Самвел Адамян
Человек-праздник, солист Днепровской оперы, суперфиналист четвертого сезона телешоу «МастерШеф» Самвел Адамян способен за секунду влюбить в себя зрителя.
Самвел успешно кочевал по шоу канала СТБ: «МастерШеф», «Моя правда», «Все буде добре», в итоге занялся видеоблогингом. Сегодня на его YouTube-канале более 144 тысяч подписчиков.
Недавно Адамян оказался в центре скандала из-за поездки в Крым, где он снял видео о своем отдыхе на полуострове.
Все СМИ хором закричали: «Зрада», а одиозный Анатолий Шарий даже сделал о Самвеле видеосюжет.
Паша Бумчик
Герой малолеток и виртуоз экстремального маразма Паша Бумчик уверенно поднимается по карьерной лестнице видеоблогера (более полутора миллионов подписчиков). Вдохновленный своими старшими коллегами-джакесерами Бумчик снимает максимально травматические и глупые видео. Собственно, поэтому Паша стал героем шоу «Говорить Україна» и «Україна має талант».
А славу Бумчику принес ролик, где он катался на крыше вагона метро.
Ради хайпа Андрей готов пить мочу, употреблять пищу из мусорника и прокалывать иголками разные части тела. У него более полутора миллионов подписчиков на YouTube-канале.
Саша Шапик
Наставник Бумчика и Мартыненко Саша Шапик – ветеран экстремальных видео Украины. На ТВ Саша участвовал в таких шоу, как «Детектор лжи», «Битва экстрасенсов», «Научите нас жить», «Говорит Украина» и «Герої&Коханці». Кстати, поговаривают, что последнее шоу было стратегическим ходом для Саши. Дело в том, что с появлением ребенка он решил сделать перерыв в своем блоге. Витоге Шапик стал участником шоу, дабы вернуть популярность и заработать деньги.
Сегодня Саша ведет лайфстал-блог, у него 1 297 435 подписчиков.
А еще когда-то он был первым, кто спрыгнул с вагона метро в Днепр, катался на унитазе по трассе и с помощью петарды испытывал на прочность свое анальное отверстие.
Друзья, запомните раз и навсегда: телевидению не нужны ваши таланты!