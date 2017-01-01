Создатели «Симпсонов» объяснили, почему Мэгги не повзрослела

Радиоведущий из Монреаля Брайн Финк задал в Twitter волнующий вопрос о сериале «Симпсоны».

«Я запутался, – написал Финк. – Впервые за долгое время решил посмотреть «Симпсонов». А Мэгги до сих пор младенец с соской. Разве она не должна быть уже в колледже?» Создатели сериала ответили Брайну, пояснив это «магией "Симпсонов"».

Такое объяснение не удовлетворило фанатов мультфильма.

«Это не магия, это просто лень сценаристов», – отметили разочарованные пользователи.

Позже в комментариях вспомнили, как в эпизоде под названием «Обратная сторона смеха», где персонажи мультсериала были участниками ток-шоу, Лиза Симпсон говорила, что ей приходится принимать специальные таблетки, чтобы не взрослеть.

Мэгги – младшая дочь Гомера и Мардж, и если бы действия происходили в реальности, то ей сейчас было бы 28 лет. «Симпсоны» вышли на экраны 17 декабря 1989 года. В настоящий момент отснято 29 сезонов.

Фото: wikihow.com