Создатели «Шерлока» заговорили о пятом сезоне сериала

Авторы популярного британского сериала «Шерлок» Марк Гэтисс и Стивен Моффат рассказали, что эпизод «Последнее дело» может быть началом пятого сезона, сообщает Ivona.

То есть, если все-таки примут решение продолжать съемки сериала, то это будет отправная точка.

«Если это был последний раз – мы не планируем это, но это возможно, – мы могли бы закончить его здесь, – говорит Моффат. – Мы не могли закончить его любым предыдущим сезоном, поскольку они всегда завершались колоссальными, отличными открытыми финалами».

При этом Стивен добавил, что в пятом сезоне Холмс и Ватсон по-прежнему раскрывали бы преступления.

Кроме того, Моффат рассказал, что они с Гэтиссом обсуждали идею показать слово «Начало» в конце «Последнего дела», но в итоге решили, что такой ход был бы слишком «дешевым».

Ну а нам теперь остается гадать: быть или не быть пятому сезону.

Фото: kinotom.com