Создатель Telegram рассказал о вербовке ФБР

Павел Дуров подробно рассказал изданию The Baffler о попытках агентов ФБР завербовать его.

После запуска Telegram два сотрудника ФБР без предупреждения пришли к Дурову в арендованное через Airbnb жилье, хотя считается, что о сделке через этот сайт знают лишь арендатор и арендодатель. Показав некое решение суда, они пояснили, что хотят наладить нечто вроде неформального канала передачи данных о конкретных пользователях Telegram в случае террористической угрозы. По словам Дурова, он сразу понял, что решение суда было ненастоящим, но пообещал сотрудникам ФБР, что его юристы изучат документ и дадут ответ.

Также 32-летний миллионер утверждает: ФБР пыталось предложить одному из сотрудников Telegram несколько десятков тысяч долларов, но, по словам Дурова, его разработчики хорошо получают и подкупить их таким способом не удастся.

Довольно интересным в интервью было сравнение российских спецслужб (они также пробовали вербовать создателя мессенджера) с американскими.

«В России ребята из ФСБ, с которыми я общался, не производили впечатление, – говорит Павел Дуров. – Они были невысоких ​способностей, не особо квалифицированные. С ФБР в США дело обстоит иначе. Те, кто меня допрашивал, были компетентными, говорили на нескольких языках. Они провели подготовительную работу и точно знали, что спрашивать. Они были высокого калибра.

И я понял, что у Америки есть так много ресурсов на обеспечение безопасности, что это просто ужасает. Правоохранительные органы в США намного эффективнее».