Создатель первой книги-раскраски о Киеве обвинила КМДА в плагиате

Еще в 2016 году главный редактор издательства Atrbook Маша Курочкина выступила идеологом выхода славной книги-раскраски о Киеве. Книга изначально позиционировалась как сувенир. У команды Курочкиной получилось сделать действительно хороший и качественный продукт, о котором написали многие столичные СМИ. Раскраску и сегодня можно купить в интернете или в книжных магазинах.
«Абсолютно тот же набор достопримечательностей и символов, – написала издатель. – Тот же стиль рисунка. Тоже билингва. Только выполнено все небрежно, грязно, без души».
Как оказалось, прежде чем попасть Курочкиной в руки, подделка сначала была подарена Киевской госадминистрации. Следует отметить, что команда Марии хотела сотрудничать с КМДА, однако со стороны городской власти царила полная бездеятельность.
«Мы не расстраивались из-за отсутствия реальных результатов в работе с городскими органами власти и нашли свои каналы распространения и своего покупателя, – объяснила Курочкина. – Продолжили дело. Начали сотрудничать с издательством и выпустили раскраски, посвященные Одессе и Львову».
В посте издатель буквально недоумевает, кому, а главное зачем, могло прийти в голову заниматься таким жалким копированием книги.
«Я думала, что наш маленький стартап принесет пользу любимому городу, – пишет Мария. – Что на память о Киеве люди будут увозить с собой что-то красивое и душевное. А в итоге получается, что на официальном уровне у Киева теперь вот такое уродливое "лицо"».
Кое-кто и вовсе уличил авторов подделки в нелюбви к Киеву из-за неправильного написания названия Софийской площади.
В комментариях к посту большинство склоняется к мысли, что на плагиатчиков следует подать в суд, а некоторые пользователи даже предложили свои юридические услуги. Как бы там ни было, публикацию продолжают распространять, а количество комментариев неудержимо растет.
По словам Маши, она пока не собирается предпринимать какие-либо действия и планирует дождаться комментариев от КМДА и «Картографии», где была напечатана поддельная раскраска.