Создатель первой книги-раскраски о Киеве обвинила КМДА в плагиате

«Мы не расстраивались из-за отсутствия реальных результатов в работе с городскими органами власти и нашли свои каналы распространения и своего покупателя, – объяснила Курочкина. – Продолжили дело. Начали сотрудничать с издательством и выпустили раскраски, посвященные Одессе и Львову».

В посте издатель буквально недоумевает, кому, а главное зачем, могло прийти в голову заниматься таким жалким копированием книги.