Создатель мессенджера Telegram подкачался, разделся и бросил вызов Путину

Дуров призвал читателей публиковать свои фото без рубашки, запустив челендж #PutinShirtlessChallenge.

Пользователи сети не очень активно откликнулись на предложение Павла и предпочли поставить хештег на свои старые снимки, а не делать новые.

Я тоже прошлась по хештегу и выбрала своих фаворитов челенджа. Делюсь: