ТЕЛЕКРИТИКА

Создатель мессенджера Telegram подкачался, разделся и бросил вызов Путину

Дуся

Бывший генеральный деректор социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров, проводя время на Бали, опубликовал у себя в Instagram фотографию, на которой он без футболки.

Фото: instagram.com

Свой снимок с голым торсом основатель Telegram посвятил Владимиру Путину, который недавно фотографировался без майки на рыбалке.

Фото: mc.bk55.ru

Дуров призвал читателей публиковать свои фото без рубашки, запустив челендж #PutinShirtlessChallenge.

Пользователи сети не очень активно откликнулись на предложение Павла и предпочли поставить хештег на свои старые снимки, а не делать новые.

Я тоже прошлась по хештегу и выбрала своих фаворитов челенджа. Делюсь:

«challenge accepted! это будет леген.. подожди-подожди! ...дарно. #putinshirtlesschallenge»

Фото: instagram.com

«Дуров вдохновил котейку на #putinshirtlesschallenge»

Фото: instagram.com

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