Создатель мессенджера Telegram подкачался, разделся и бросил вызов Путину

Бывший генеральный деректор социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров, проводя время на Бали, опубликовал у себя в Instagram фотографию, на которой он без футболки.
Свой снимок с голым торсом основатель Telegram посвятил Владимиру Путину, который недавно фотографировался без майки на рыбалке.
Дуров призвал читателей публиковать свои фото без рубашки, запустив челендж #PutinShirtlessChallenge.
Пользователи сети не очень активно откликнулись на предложение Павла и предпочли поставить хештег на свои старые снимки, а не делать новые.
Я тоже прошлась по хештегу и выбрала своих фаворитов челенджа. Делюсь: