Создатель кнопки Like в Facebook отказался от соцсетей

Джастин удалил приложение Facebook со своего айфона и попросил своего помощника установить на смартфон ограничение, которое вообще запретит скачивание каких-либо приложений. Разработчик также заблокировал доступ к другим популярным соцсетям, которые отбирали слишком много времени. Розенштайн заявил: социальные сети намеренно делают все возможное, чтобы пользователи чаще к ним возвращались, чтобы продавать свою рекламу.

В интервью программист рассказал, что решением этой проблемы может стать государственное регулирование приложений, которые он рассматривает наравне с рекламой табака, чтобы свести к минимуму любой вред, который они могут причинить людям.

Кроме того, Джастин объяснил, что современное поколение станет последним, кто помнит времена, когда телефоны «были прикручены к стенам» и не заставляли людей смотреть в них каждые пять минут.

Как отмечает The Guardian, Розенштайн стал очередным представителем культуры технологического аскетизма, которая в последнее время становится все более популярна в Кремниевой долине.