Создатель «Дэдпула» получил выговор за фамильярность с Расселом Кроу

«Некие люди из Fox кричали на меня целый час», – признается Роб Лайфелд, добавляя, видимо, чтобы не нарваться на дополнительные неприятности: «Или не кричали».
В интервью Collider создатель знаменитого персонажа комиксов Роб Лайфелд рассказал, что до того, как на роль Кейбла взяли Джоша Бролина, он понятия не имел, кто его сыграет, и так распереживался, что среди ночи написал наиболее подходящему, на его взгляд, актеру.
«Перед тем как лечь спать, я по глупости адресовал твит Расселу Кроу, даже не предполагая, что он онлайн и ответит, – говорит Лайфелд. – Я написал: “Эй, Рассел, тебе надо попробоваться на роль Кейбла!”».
Все пошло не очень хорошо, потому что я проснулся (Кроу же в Австралии, там был день) от того, что он спрашивает: «Пробоваться на роль?!» Мой менеджер написал мне: «Ну да, Рассел Кроу не пробуется на роли, Роб, ты его оскорбил, что ли». Я говорю: «Ну простите! Кейбла ведь до сих пор не выбрали, я просто предлагаю». После этого мой телефон зазвонил и некие люди из Fox кричали (или не кричали) на меня целый час».
Джош Бролин, который в итоге сыграл Кейбла, на днях рассказал, что любит роли с использованием CGI – такие, например, как Танос в «Мстителях».