Создатель «Дэдпула» получил выговор за фамильярность с Расселом Кроу

В интервью Collider создатель знаменитого персонажа комиксов Роб Лайфелд рассказал, что до того, как на роль Кейбла взяли Джоша Бролина, он понятия не имел, кто его сыграет, и так распереживался, что среди ночи написал наиболее подходящему, на его взгляд, актеру.

«Перед тем как лечь спать, я по глупости адресовал твит Расселу Кроу, даже не предполагая, что он онлайн и ответит, – говорит Лайфелд. – Я написал: “Эй, Рассел, тебе надо попробоваться на роль Кейбла!”».