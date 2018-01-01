Соцсети шокировала новость о надвигающемся на мир дефиците вина

Летом же в Европу пришла аномальная жара. Из-за таких температурных перепадов виноград созрел рано, а значит, дал меньше урожая. Представители Еврокомиссии заявили, что такого плохого урожая не было с 1982 года. В этом году, по оценкам экспертов, в мире будет произведено на 246,7 миллиона гектолитров вина меньше, чем в прошлом (1 гектолитр = 133 бутылки вина).

Не спасет любителей вина и США – четвертый в мире производитель этого напитка. Там виноградники пострадали из-за пожаров в штате Калифорния. Цены на вино в некоторых странах уже начали подниматься.

Большинство пользователей не понимают, что произойдет с миром, если станет меньше вина.

«Только что услышал по новостям, что нас ждет дефицит вина! – пишет один из пользователь Twitter. – То есть, когда мы будем обниматься у костра, что мы будем пить? Воду? Это же так неправильно!»

Прогноз CNN неутешительный: запасы вина с прошлого года не смогут полностью покрыть его недостаток в 2018-м.

Кто-то планирует спасаться другим алкоголем.

«Дефицит вина на мне никак не скажется, я вообще пиво пью», – написал неунывающий любитель пива.

Но есть и хорошие новости. Производство вина на подъеме в Аргентине и Австралии, а также не стоит забывать о Молдове. Главное только – не пить слишком много, а то вина может на всех и не хватить.