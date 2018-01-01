Соцсети шокировала новость о надвигающемся на мир дефиците вина

Издание CNN Money опубликовало новость о том, что на мир надвигается глобальный дефицит вина. Статьи о возможном дефиците этого напитка появлялись и раньше, но теперь опасения подтвердились, а значит, цены на вино в 2018 году могут значительно повыситься.
Пользователи соцсетей сначала попытались воспринять эту новость спокойно, но большинство не смогли сдержать отчаяния. Юзеры написали, что от новости по спине пробежал холодок страха, а также задались вопросом, стоит ли вообще жить.
Виной всему природные катаклизмы, обрушившиеся в этом году на Европу. Ведь именно в Испании, Италии и Франции, в странах, которые производят больше половины всего вина в мире, весной были сильные заморозки, и чтобы спасти растения, их отогревали кострами.
Летом же в Европу пришла аномальная жара. Из-за таких температурных перепадов виноград созрел рано, а значит, дал меньше урожая. Представители Еврокомиссии заявили, что такого плохого урожая не было с 1982 года. В этом году, по оценкам экспертов, в мире будет произведено на 246,7 миллиона гектолитров вина меньше, чем в прошлом (1 гектолитр = 133 бутылки вина).
Не спасет любителей вина и США – четвертый в мире производитель этого напитка. Там виноградники пострадали из-за пожаров в штате Калифорния. Цены на вино в некоторых странах уже начали подниматься.
Большинство пользователей не понимают, что произойдет с миром, если станет меньше вина.
«Только что услышал по новостям, что нас ждет дефицит вина! – пишет один из пользователь Twitter. – То есть, когда мы будем обниматься у костра, что мы будем пить? Воду? Это же так неправильно!»
Прогноз CNN неутешительный: запасы вина с прошлого года не смогут полностью покрыть его недостаток в 2018-м.
Кто-то планирует спасаться другим алкоголем.
«Дефицит вина на мне никак не скажется, я вообще пиво пью», – написал неунывающий любитель пива.
Но есть и хорошие новости. Производство вина на подъеме в Аргентине и Австралии, а также не стоит забывать о Молдове. Главное только – не пить слишком много, а то вина может на всех и не хватить.