Сотрудница «1+1» открыла первую персональную выставку картин

Художница рассказала, что к этому шагу шла целых семь лет, а также поделилась с подписчиками своим прошлым негативным опытом, связанным с картинами.

«Я шла к этому семь лет – столько я рисую и, что характерно, работаю на ТВ, – пишет Двалишвили. – До этого дня были выставки в заведениях типа рестораций, но все как-то странно, смазанно и неуважительно со стороны арт-директоров (например, меня заставляли саму забивать гвозди в стену)».

Майю пришли поддержать друзья и коллеги: ведущий Юрий Горбунов, продюсер MOZGI Entertainment Ирина Горовая, менеджер группы THE HARDKISS Егор Кирьянов, пиарщица Екатерина Скуридина.