ТЕЛЕКРИТИКА

Сотрудница «1+1» открыла первую персональную выставку картин

Дуся

Стар-менеджер телеканала «1+1» Майя Двалишвили открыла свою первую персональную выставку картин, о чем написала на своей странице в Facebook.

Художница рассказала, что к этому шагу шла целых семь лет, а также поделилась с подписчиками своим прошлым негативным опытом, связанным с картинами.

«Я шла к этому семь лет – столько я рисую и, что характерно, работаю на ТВ, – пишет Двалишвили. – До этого дня были выставки в заведениях типа рестораций, но все как-то странно, смазанно и неуважительно со стороны арт-директоров (например, меня заставляли саму забивать гвозди в стену)».

Майю пришли поддержать друзья и коллеги: ведущий Юрий Горбунов, продюсер MOZGI Entertainment Ирина Горовая, менеджер группы THE HARDKISS Егор Кирьянов, пиарщица Екатерина Скуридина.

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

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