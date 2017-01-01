Ведущие СТБ трогательно поздравили матерей с праздником

14 мая страна празднует день матери. К этой дате телеканал СТБ подготовил особый подарок, разместив на своей Instagram-странице фотографии лучезарно улыбающихся сотрудников с пышными букетами цветов и проникновенными поздравлениями.

День матери в Украине отмечают во второе воскресение мая. В этом году праздник приходится на 14 мая. Традиционно в этот день мы говорим теплые слова любви и благодарности женщинам, которые подарили нам жизнь. Ведущие телеканала СТБ не остались в стороне: публично поздравили матерей и опубликовали свои пожелания в Instagram.

Юлия Янчар, ведущая программы «Вікна-Новини»

ФотоInstagram СТБ

«В її очах ми завжди виглядаємо найкращими і найуспішнішими. Так любити вміє тільки вона. І ця любов безмежна. Мама. Це не слово, а цілий всесвіт, завдяки якому ми такі, які є. Всі наші мами різні, але однакові в одному - у своїй любові. Привітайте у неділю свою маму зі святом!»

Игорь Кондратюк, судья шоу «Україна має талант. Діти»

Фото Instagram СТБ

«Свою дружину, доцю і сестричку я люблю кожного дня. Але я думаю, що День матері може зайвий раз нагадати нам подзвонити або написати своїм мамам і сказити їм, як сильно ми їх любимо. За всі роки свого життя я не зустрічав жодної мами в світі, яка б не переживала за свою дитину. Любіть своїх мам, якби не вони, вас би не було но цьому світі! Привітайте їх у неділю зі святом!»

Маша Ефросинина, ведущая программы «Сюрприз, сюрприз!»

Фото Instagram СТБ

«Мама для мене - це безумовне розуміння у будь-якій ситуації. З дитинства і по сьогоднішній день живу з упевненістю, що можу розповісти їй абсолютно все: помилки, проблеми, свої сумніви. Вона просто вислуховує співчутливо, і рішення приходить до мене саме. Вона - мій друг, близький і рідний. І приклад матері для мене, звичайно»

Вячеслав Узелков, тренер шоу «Зважені та щасливі»

Фото Instagram СТБ

«День матері – це щастя. Щастя бути сином чи донькою. Ми на світ з’являємось завдяки мамі. Хотів би в цей день побажати всім мамам здоров’я та терпіння. Терпіння поставити на ноги своїх дітей, і виростити нас розумними, здоровими, красивими та щасливими дітьми. А щастя – коли мама поруч з нами многая літа. Не забудьте 14 травня привітати своїх матусь зі святом!»

Дзидзьо, судья шоу «Україна має талант. Діти»

Фото Instagram СТБ