Сотрудники Facebook будут просматривать интимные фото пользователей для борьбы с порноместью

Команда социальной сети Facebook тестирует новую меру по борьбе с так называемой порноместью – когда откровенные фотографии пользователя публикуются без его согласия. Как сообщает ABC News, на данный момент система тестируется в Австралии.

Для защиты интимных снимков пользователи должны прислать фото, на которых они изображены обнаженными, в офис Австралийского комиссариата по электронной безопасности e-Safety Commissioner, а затем отправить самому себе в Facebook и обозначить их специальным флажком. После этого фото будут просмотрены модераторами соцсети и внесены в базу с цифровыми отпечатками. Таким образом система будет блокировать любые попытки распространения изображений в сети.

Система только тестируется, но пользователей смутил тот факт, что их снимки будут просматривать реальные люди, пусть даже сотрудники Facebook. Представители соцсети сообщили, что перед тем, как попасть к модераторам, фотографии будут размыты и их увидит лишь специально подготовленная и обученная для этого команда. После того как в системе будет создан цифровой отпечаток фотографии, ее удалят с серверов.