Сотрудник телеканала «СТБ» показал чем кормят на съемках

"СТБ для Нового канала!!! Кейтеринг - ОБЕД для 25 с лишним человек персонала и актеров с рабочей сменой в 14 часов!

Г-н Бородянский и г-н Локотко вопрос к вам - не стыдно ли вам за это отношение к людям которые делают для вас рейтинговый продукт????

П.С. смена получилась в 18 часов", - написал он под фотографией.

Многие подписчики сотрудника телеканала совершенно справедливо возмутились в комментариях никудышным кейтерингом. Работать 18 часов на бутербродах с колбасой и сыром довольно сложно, даже несмотря на присутствие на столе майонеза. Также некоторые наблюдательные пользователи подметили, что в сервировке стола не хватает одного важного элемента - водки. Были даже и те, кто назвал предложенную еду не самым худшим вариантом.

В комментарии также пришел главный продюсер "Нового канала" Алексей Гладушевский, посетовав на то, что ситуацию можно было разрешить в личных сообщениях, не выставляя на всеобщий показ.

"Новый канал заказывает продакшену СТБ проект, утверждает бюджет, согласованный всеми сторонами и следующий раз, когда мы встречаемся- это на сдаче эпизодов. Я всегда открыт к общению и диалогу о любых проблемах и когда у этого проекта были проблемы по другому вопросу, они обратились- я решил. Если проект не обращается, я не экстрасенс, сорри. Странно,что вижу это в "публичном поле", а не в личном обращении от руководства проекта".

Теперь я кажется поняла, почему на телевидении такое засилье второсортного продукта - просто кормят на площадке не очень.