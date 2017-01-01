Сотрудник телеканала BBC смотрел порно в прямом эфире

Конфуз произошел во время выпуска новостей на BBC. Один из сотрудников канала решил в прямом эфире посмотреть фильм, на кадрах которого хорошо видно, как женщина полностью разделась.

Все бы ничего, но место для просмотра взрослого видео мужчина выбрал прямо за спиной ведущей новостей, так что зрителям был виден его монитор.