Сотрудник телеканала BBC смотрел порно в прямом эфире

Конфуз произошел во время выпуска новостей на BBC. Один из сотрудников канала решил в прямом эфире посмотреть фильм, на кадрах которого хорошо видно, как женщина полностью разделась.
Все бы ничего, но место для просмотра взрослого видео мужчина выбрал прямо за спиной ведущей новостей, так что зрителям был виден его монитор.
По информации канала, выпуск с обнаженной женщиной в прямом эфире увидели около 3,8 миллиона телезрителей.
Несмотря на то что представители BBC и объявили о расследовании инцидента, все мы хорошо знаем, на какие уловки могут пойти информационные гиганты для привлечения новой аудитории. Совсем не удивлюсь, если данный инцидент – не что иное, как спланированная акция для достижения вирусного эффекта.
Заглавное фото: bbc.co.uk