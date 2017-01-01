Сосиска и ершик для туалета: как выглядят новогодние елки в разных городах и странах

В канун Нового года практически во всех городах и странах принято устанавливать елки, наряжать их и потом меряться, у кого она вышла краше. Деньги городскими властями выделяются на это дело немалые, но иногда что-то может пойти не так.
Скажем, в Монреале нарядили елку, далекую от совершенства – с загнутой вниз верхушкой. Местные жители назвали ее уродливой, однако отметили, что дерево имеет свою индивидуальность.
Деньги за испорченное дерево (порядка 46 тысяч гривен) взыскали с украинской стороны, а исполняющая обязанности мэра Кишинева Сильвия Раду пообещала купить новую елку за свой счет. Новый символ Нового года высотой 19 метров нашли и срубили на территории детсада в Кишиневе, и это вызвало еще большее возмущение жителей молдавской столицы.
Не особо утруждались в выборе главной елки и в Советске Калининградской области – там также установили дерево, росшее на территории детского сада.
Но, кажется, больше всего рождественское дерево расстроило жителей Рима. Шутка ли, итальянская столица в этом году потратила на главную ель страны 48 тысяч евро (1,5 миллиона гривен), но выглядит она совсем не дорого-богато и отличается пониженной пушистостью и повышенной прозрачностью. Дерево уже настолько облезло, что многие не уверены, доживет ли оно к Новому году. Местные жители говорят, что городская новогодняя елка похожа на туалетный ершик.
Не обошлось, конечно, без скептиков, которые назвали столичную новогоднюю ель сосиской.
Самой дорогой в Украине стала елка Николаева (видимо, городские власти решили пойти по стопам сербской столицы): 22-метровое искусственное дерево обошлось городу в 2,8 миллиона гривен.
Почему искусственная ель такая дорогая, можно поинтересоваться у николаевского губернатора Алексея Савченко, который недавно вернулся из Киева. Но, глядя на его лицо, что-то мне подсказывает, что в столице ему уже пришлось отвечать на этот вопрос, причем не единожды.