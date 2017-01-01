ТЕЛЕКРИТИКА

Сосиска и ершик для туалета: как выглядят новогодние елки в разных городах и странах

Дуся

В канун Нового года практически во всех городах и странах принято устанавливать елки, наряжать их и потом меряться, у кого она вышла краше. Деньги городскими властями выделяются на это дело немалые, но иногда что-то может пойти не так.

Скажем, в Монреале нарядили елку, далекую от совершенства – с загнутой вниз верхушкой. Местные жители назвали ее уродливой, однако отметили, что дерево имеет свою индивидуальность.

Рождественская ель в Монреале, Канада

Фото: The Canadian Press

Несколько раз пришлось переустанавливать елку в Кишиневе. Причем новогоднее дерево в столицу Молдовы привезли из окрестностей украинского Буковеля. Однако из-за спешки ель пострадала при транспортировке из Ивано-Франковска.

Украинская елка в Кишиневе

Фото: Vitalie Călugăreanu / Facebook

Деньги за испорченное дерево (порядка 46 тысяч гривен) взыскали с украинской стороны, а исполняющая обязанности мэра Кишинева Сильвия Раду пообещала купить новую елку за свой счет. Новый символ Нового года высотой 19 метров нашли и срубили на территории детсада в Кишиневе, и это вызвало еще большее возмущение жителей молдавской столицы.

Не особо утруждались в выборе главной елки и в Советске Калининградской области – там также установили дерево, росшее на территории детского сада.

Но, кажется, больше всего рождественское дерево расстроило жителей Рима. Шутка ли, итальянская столица в этом году потратила на главную ель страны 48 тысяч евро (1,5 миллиона гривен), но выглядит она совсем не дорого-богато и отличается пониженной пушистостью и повышенной прозрачностью. Дерево уже настолько облезло, что многие не уверены, доживет ли оно к Новому году. Местные жители говорят, что городская новогодняя елка похожа на туалетный ершик.

Новогодняя ель в Риме, Италия

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Самой дорогой елкой может считаться дерево, установленное в Белграде. По данным журналистов, на искусственное дерево высотой 18 метров из бюджета потрачено 83 тысячи евро.

Новогодняя ель в Белграде, Сербия

Фото: Twitter.com

Пластиковое дерево оказалось намного дороже, чем то, что установлено в Нью-Йорке перед Рокфеллер-центром.

Новогодняя ель возле Рокфеллер-центра в Нью-Йорке, США

Фото: Flickr

А вот елку в Вильнюсе по праву назвали самой красивой в Европе, ее украшают 70 000 лампочек.

Новогодняя ель в Вильнюсе, Литва

Фото: Facebook.com

Вернемся в Украину. Как ни странно, в столице все спокойно и, что удивительно, новогоднее дерево пришлось по вкусу разборчивым киевлянам. Хотя, изначально ель также немного пострадала при транспортировке.

Новогодняя елка в Киеве

Фото: Александр Гончаров/Апостроф

Не обошлось, конечно, без скептиков, которые назвали столичную новогоднюю ель сосиской.

Самой дорогой в Украине стала елка Николаева (видимо, городские власти решили пойти по стопам сербской столицы): 22-метровое искусственное дерево обошлось городу в 2,8 миллиона гривен.

Новогодняя ель в Николаеве

Фото: Niklife

Почему искусственная ель такая дорогая, можно поинтересоваться у николаевского губернатора Алексея Савченко, который недавно вернулся из Киева. Но, глядя на его лицо, что-то мне подсказывает, что в столице ему уже пришлось отвечать на этот вопрос, причем не единожды.

Фото: ICTV

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