Сосиска и ершик для туалета: как выглядят новогодние елки в разных городах и странах

Деньги за испорченное дерево (порядка 46 тысяч гривен) взыскали с украинской стороны, а исполняющая обязанности мэра Кишинева Сильвия Раду пообещала купить новую елку за свой счет. Новый символ Нового года высотой 19 метров нашли и срубили на территории детсада в Кишиневе, и это вызвало еще большее возмущение жителей молдавской столицы.

Не особо утруждались в выборе главной елки и в Советске Калининградской области – там также установили дерево, росшее на территории детского сада.

Но, кажется, больше всего рождественское дерево расстроило жителей Рима. Шутка ли, итальянская столица в этом году потратила на главную ель страны 48 тысяч евро (1,5 миллиона гривен), но выглядит она совсем не дорого-богато и отличается пониженной пушистостью и повышенной прозрачностью. Дерево уже настолько облезло, что многие не уверены, доживет ли оно к Новому году. Местные жители говорят, что городская новогодняя елка похожа на туалетный ершик.