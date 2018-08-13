Сосед Тора по съемному жилью поздравил бога грома с днем рождения

Дэррил извинился за то, что не поздравил бога грома вовремя, сославшись на занятость, которая обрушилась на беднягу после «щелчка». В ролике показан бывший сосед Тора на работе в окружении пустых столов. Он упоминает, что выжил, тогда как большинство его сотрудников превратились в пыль, поэтому ему приходится работать по воскресеньям, чтобы восполнить отсутствие всех потерянных сотрудников.

Будем надеяться, что супергерои смогут исправить незавидное положение Дэррила в «Мстителях 4».