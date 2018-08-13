ТЕЛЕКРИТИКА

Сосед Тора по съемному жилью поздравил бога грома с днем рождения

Дуся

В конце «Мстителей: Война бесконечности» Танос уничтожил полюбившихся героев, таких как Человек-паук, Черная пантера, Оса и других персонажей, а также половину всей жизни во вселенной. Тем не менее один из персонажей пережил гнев Безумного Титана.


Речь идет о Дэрриле, соседе Тора. Актер Дейли Пирсон впервые изобразил соседа бога грома в короткометражном фильме, который объясняет, где Тор был во время событий «Первого мстителя: Противостояние». Дэррил работает в офисе и, судя по всему, не в восторге от того, что у Тора нет постоянной работы и денег, чтобы оплачивать аренду. В первой части также появлялся Брюс Беннер, которого играет Марк Руффало, а в третьей главным героем стал Грандмастер в исполнении Джеффа Голдблюма.
В то время как фанаты давно не слышали новостей от Пирсона, вчера в Twitter он опубликовал ролик, в котором объявил, что он все еще жив, и пожелал Тору счастливого дня рождения.

Дэррил извинился за то, что не поздравил бога грома вовремя, сославшись на занятость, которая обрушилась на беднягу после «щелчка». В ролике показан бывший сосед Тора на работе в окружении пустых столов. Он упоминает, что выжил, тогда как большинство его сотрудников превратились в пыль, поэтому ему приходится работать по воскресеньям, чтобы восполнить отсутствие всех потерянных сотрудников.

Будем надеяться, что супергерои смогут исправить незавидное положение Дэррила в «Мстителях 4».

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