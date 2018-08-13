Сосед Тора по съемному жилью поздравил бога грома с днем рождения

В конце «Мстителей: Война бесконечности» Танос уничтожил полюбившихся героев, таких как Человек-паук, Черная пантера, Оса и других персонажей, а также половину всей жизни во вселенной. Тем не менее один из персонажей пережил гнев Безумного Титана.
Happy Birthday @Thor Sorry it’s late but I’m working weekends since “The Snap” pic.twitter.com/SEiWIOMdH4— Daley Pearson (@Daley_Pearson) August 13, 2018
Дэррил извинился за то, что не поздравил бога грома вовремя, сославшись на занятость, которая обрушилась на беднягу после «щелчка». В ролике показан бывший сосед Тора на работе в окружении пустых столов. Он упоминает, что выжил, тогда как большинство его сотрудников превратились в пыль, поэтому ему приходится работать по воскресеньям, чтобы восполнить отсутствие всех потерянных сотрудников.
Будем надеяться, что супергерои смогут исправить незавидное положение Дэррила в «Мстителях 4».