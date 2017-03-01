Соломия Витвицкая и Джамала получили титул «Женщина Украины 2016»

Журнал «Единственная» совместно с телеканалом «Украина» наградили незаурядных украинок званием «Женщина года». Десятки профессиональных экспертов и читатели журнала выбирали самых выдающихся в семи номинациях: «Здоровье», «Наука и образование», «Социальный вклад», «Спорт», «Fashion», «Культура», «Бизнес. Предпринимательство», «Бизнес. Менеджмент», «Бизнес. Startup». В числе номинанток были представлены наиболее влиятельные и известные женщины страны: Ольга Богомолец, Валентина Семеренко, Соломия Витвицкая, Екатерина Осадчая, Джамала, Виктория Тигипко, Лина Костенко и многие другие.

Одной из победительниц в категории «Социальный вклад» стала ведущая ТСН, волонтер Соломия Витвицкая, а в номинации «Культура» победила певица Джамала. Мы искренне их поздравляем!