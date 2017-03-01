Соломия Витвицкая и Джамала получили титул «Женщина Украины 2016»

Журнал «Единственная» совместно с телеканалом «Украина» наградили незаурядных украинок званием «Женщина года». Десятки профессиональных экспертов и читатели журнала выбирали самых выдающихся в семи номинациях: «Здоровье», «Наука и образование», «Социальный вклад», «Спорт», «Fashion», «Культура», «Бизнес. Предпринимательство», «Бизнес. Менеджмент», «Бизнес. Startup». В числе номинанток были представлены наиболее влиятельные и известные женщины страны: Ольга Богомолец, Валентина Семеренко, Соломия Витвицкая, Екатерина Осадчая, Джамала, Виктория Тигипко, Лина Костенко и многие другие.
Одной из победительниц в категории «Социальный вклад» стала ведущая ТСН, волонтер Соломия Витвицкая, а в номинации «Культура» победила певица Джамала. Мы искренне их поздравляем!
Напомню, что Соломия Витвицкая является куратором социального мультимедийного проекта «Победители». Он рассказывает истории бойцов АТО, которые потеряли на войне конечности, однако не потеряли силу духа. Фотовыставка была успешно представлена как в Украине, так и за рубежом.
Фото: unian.net