ТЕЛЕКРИТИКА

София Андрухович с семьей попала в аварию

Дуся
Писательница София Андрухович вместе с семьей попала в ДТП. К счастью, никто не пострадал. Сама София отделалась швами на голове и ушибом грудной клетки. Ее дочь Варвара получила несколько царапин.
Желаем скорейшего выздоровления!


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