Новое
Бизнес
Общество
Культура
Образование
Дуся
Все разделы
Бизнес
Общество
Культура
Образование
Дуся
Новое
Популярное
Спецпроекты
Авторы
Архив
Промо
О проекте
Реклама
Контакты
Правила републикации
Подписаться
Старый сайт
Українською
Бизнес
Общество
Культура
Образование
Дуся
Реклама
Архив
О проекте
Правила републикации
Контакты
Подписаться
Старый сайт
София Андрухович с семьей попала в аварию
Дуся
14 часов назад
Share
Tweet
Писательница
София Андрухович
вместе с семьей попала в ДТП. К счастью, никто не пострадал. Сама София отделалась швами на голове и ушибом грудной клетки. Ее дочь
Варвара
получила несколько царапин.
Желаем скорейшего выздоровления!
Share
Tweet
Статьи по теме
Film.ua экранизирует бестселлер Софии Андрухович «Феликс Австрия»
Теги
дтп
софия андрухович